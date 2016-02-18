Форма поиска по сайту

18 февраля 2016, 20:17

Политика

В Госдуму внесен законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья до 1 марта 2017 года.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса РФ" возможность приватизации жилых помещений прекращается с 1 марта 2016 года... Законопроектом предлагается перенести указанную дату до 1 марта 2017 года", – говорится в пояснительной записке.

Напомним, решение продлить срок приватизации жилья до 1 марта 2017 года было принято на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева 21 января.

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня, в стране не оформлены в собственность 20 процентов квартир, которые подлежат приватизации.

Ранее завершить приватизацию планировалось до 1 марта 2015 года, однако возможность оформить жилье в собственность была продлена еще на год (до 1 марта 2016 года).

Ранее Дмитрий Медведев отмечал, что продлевать сроки бесплатной приватизации жилья до бесконечности нельзя.

С начала 2015 года москвичи подали более 70 тысяч заявлений на приватизацию жилья. По данным на конец года, в столице приватизировано более 85 процентов жилищного фонда Москвы, то есть 2,7 миллиона жилых помещений. Порядка 400 тысяч квартир занято гражданами на условиях договоров социального найма. Они также могут быть приватизированы.

