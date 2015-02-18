Столичные депутаты предложили запретить производство алкоэнергетиков

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Депутаты Мосгордумы могут выступить с инициативой о запрете производства в России слабоалкогольных энергетиков. Об этом во время депутатских слушаний сообщила председатель комиссии МГД по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова, передает Агентство "Москва".

Кроме того, Стебенкова предложила подумать о создании соцрекламы о вреде алкоэнергетиков.

"Большой профилактической мерой в борьбе с вредными напитками может стать социальная реклама и популяризация здорового образа жизни", - написала она в своем микроблоге в Twitter.

Депутаты также рекомендовали принять в первом чтении законопроект о запрете продажи таких напитков в Москве. Рассмотрение законопроекта назначено на 25 февраля.

В свою очередь председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что штраф за продажу алкоэнергетиков в Москве может составить 200 тысяч рублей.

Он добавил, что 25 субъектов Российской Федерации поддерживают запрет алкоэнергетиков, поэтому возможно рассмотрение подобного законопроекта и на федеральном уровне.

Шапшников отметил, что законопроект направлен "не против бизнеса, а в поддержку здоровья".

Напомним, законопроект о запрете на торговлю алкогольными тонизирующими напитками на территории столицы был внесен на рассмотрение Мосгордумы 16 февраля. Согласно тексту законопроекта, запрет на продажу может вступить в силу 1 апреля. Ранее планировалось, что запрет на продажу алкоэнергетиков в столице вступит в силу 1 марта. В Московской области также планируют запретить продажу алкогольных энергетиков в апреле. Парламенты двух регионов договорились действовать параллельно.

Ранее в "Активном гражданине" стартовал опрос, в ходе которого москвичи могут высказать свое мнение о возможном запрете продажи слабоалкогольных энергетиков.

Отметим, что в 2013 году в Госдуму был внесен законопроект, который запрещает продажу алкоэнергетиков по всей стране. Однако депутаты решили оставить вопрос на усмотрение регионов. Между тем осенью 2014 года было объявлено, что парламентарии готовят еще один законопроект, который приравнивает даже безалкогольные энергетические напитки к спиртному.

Стоит отметить, что в некоторых странах мира продажа алкогольных энергетических напитков запрещена. В России отдельные регионы (Ростовская область, Чечня, Краснодарский край и другие) также приняли на законодательном уровне запрет на реализацию алкоэнергетиков.