За опасное вождение могут начать лишать прав на два года

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Водителей, повторно допускающих на дороге опасное вождение, могут начать лишать прав сроком до двух лет, сообщает газета "Известия".

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие штраф в размере 5 тысяч рублей за так называемое опасное вождение, могут быть приняты депутатами Госдумы уже на заседании 19 января. Ко второму чтению законопроект может значительно измениться: в него предлагается внести норму, по которой водителей, повторно допускающих опасное вождение, будут лишать прав на два года.

Термин "опасное вождение" был введен в ПДД в июне прошлого года. К нему, среди прочего, относятся: резкое и неоднократное торможение на дороге, препятствование обгону, перестроение при интенсивном движении, а также совершение маневров, которые могут спровоцировать ДТП.

Помимо лишения прав за повторные нарушения ПДД, опасно управляющих автомобилем водителей могут отправлять на обязательные работы или даже наложить административный арест.

Инициаторы поправок, правда, уточняют, что лишить прав можно будет только того водителя, нарушение которого зафиксировал инспектор ГИБДД, а не камера видеофиксации.