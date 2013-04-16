Госдума может ужесточить наказание за стрельбу на улице

Сегодня Госдума рассмотрит законопроект, значительно ужесточающий ответственность за стрельбу из оружия на улице. Согласно проекту, за выстрелы в неположенных местах стрелку будет грозить штраф до 150-ти тысяч рублей, конфискация оружия и патронов. Также нарушителя лишат права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от 3 до 7 лет.

В законопроекте предусмотрено наказание и в виде ареста на срок до 15 суток. Самые жесткие меры, если проект примут, ждут нетрезвых стрелков.

Ранее столичные активисты также выступали за ужесточение наказаний за стрельбу на улицах. Бесконтрольная продажа оружия приводит к несчастным случаям. Один из самых громких произошел 7 марта в центре Москвы, когда под огонь попала беременная женщина.

Для покупки травматического оружия необходимо специальное разрешение, зато пневматика и рогатки находятся в свободной продаже. Этим зачастую и пользуются злоумышленники.