Сбежавшим с места совершения ДТП водителям грозит штраф в 50 тыс. руб.

Фото: ИТАР-ТАСС

Комитет Госдумы разработал законопроект, согласно которому оставившему место совершения ДТП водителю грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. То есть к водителю, который оставил место аварии, будут применяться те же санкции, как к тому, который сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Штраф в 50 тысяч рублей предполагается ввести и в отношении водителей, которые отказались от медицинского освидетельствования, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого заместителя главы комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Лысакова.

Он сказал, что, возможно, будет установлен административный штраф в размере 5 тысяч рублей за содержание алкоголя в крови водителя до 0,2 промилле.

Напомним, что ранее эксперты-токсикологи и специалисты в области дорожного движения ратовали за введение в законодательство нормы о допустимом минимальном содержании алкоголя в крови. Группа, созданная на базе думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству, рекомендовала установить допустимый порог алкоголя в крови в 0,2 промилле. По их мнению, это поможет исключить ошибки при проверке водителя, который проходит медицинское освидетельствование на содержание в крови алкоголя, так как не стоит исключать погрешности и индивидуальные особенности организма человека. Напомним, что об ужесточении наказания для пьяных автомобилистов депутаты и общественность заговорили после резонансного ДТП на Минской улице, когда нетрезвый водитель, управляя иномаркой, насмерть сбил семерых людей.