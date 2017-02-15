Форма поиска по сайту

15 февраля 2017, 18:47

Политика

14-летние подростки смогут работать не более пяти часов в день

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона об ограничении продолжительности рабочего дня для лиц в возрасте 14 лет, сообщает Агентство "Москва".

Пока в Трудовом кодексе РФ не оговаривается, сколько часов в день могут работать 14-летние россияне во время каникул. Для всех категорий несовершеннолетних работников предусмотрена сокращенная рабочая неделя – не более 24 часов. При этом, не уточняя, сколько часов можно работать ежедневно, закон формально не запрещал отрабатывать все 24 часа в течение одних суток.

Нынешняя инициатива депутатов призвана ликвидировать этот законодательный пробел, установив пятичасовой рабочий день для граждан в возрасте 14 лет.

Действующее законодательство ограничивает рабочую неделю подростков в возрасте младше 16 лет до 24 часов, в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов.

Ранее сообщалось о том, что комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал предложение ввести пятичасовой рабочий день для трудящихся подростков в возрасте от 14 до 16 лет.

законопроекты Госдума законы несовершеннолетние Трудовой кодекс

