Госдума не поддержала уголовную ответственность за неправомерную эвакуацию авто

Комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству рекомендовал отклонить законопроект, вводящий уголовную ответственность за неправомерную эвакуацию автомобиля, сообщает Агентство "Москва".

"То, что это правонарушение - очевидно. Является ли это уголовным правонарушением, является ли это угоном? По-моему, ответ очевиден, что это не является угоном", – сказал глава комитета Павел Крашенинников.

Авторы проекта закона предлагали ввести уголовную ответственность для лиц, принявших "неправомерное решение о принудительной эвакуации транспортного средства", а также для тех, кто непосредственно убрал авто.

Для этого предлагалось внести изменения в статью УК РФ о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (угон). За преступление предполагалось назначить штраф в размере до 200 тысяч рублей, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.