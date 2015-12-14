От импульсивных покупок женщин защитят законом

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Общероссийский народный фронт готовит законопроект, вводящий "период охлаждения" сроком на три дня, в течение которого можно вернуть продавцу любой товар, сообщают "Дни.Ру".

Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков", зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Виктор Климов рассказал, что документ направлен прежде всего на защиту женщин, которые часто становятся жертвами мошенников в салонах красоты.

Так, используя психологические приемы, клиенток убеждают в необходимости оформить кредит на косметику стоимостью свыше 100 тысяч рублей. О том, нужна ли покупка, женщина понимает только дома, при этом вернуть этот товар или аннулировать договор нельзя.

Если закон примут, то у покупателей будет не менее трех дней, чтобы разорвать договор на кредит для товаров, которые нельзя вернуть. Помимо косметики, туда относятся предметы гигиены, нижнее белье, парфюмерия, косметика, животные и растения.