Госдума вернула смешанную систему парламентских выборов

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума 14 февраля приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о возвращении к смешанной системе выборов в нижнюю палату парламента.

Согласно законопроекту, выдержки из которого приводит ИТАР-ТАСС, 225 из 450 депутатов избираются по партийным спискам и столько же - по одномандатным округам.

За принятие законопроекта проголосовали 355 депутатов, 91 - против.

Проходной барьер в нижнюю палату российского парламента для политических партий закрепляется на уровне 5%, при этом сохраняется запрет на избирательные блоки. Вместе с тем законопроект дает возможность включать в партсписок беспартийных кандидатов, но не более 50% от общего числа.

Список должен состоять не менее чем из двухсот, но не более чем из четырехсот членов. В федеральную часть включается не более 10 кандидатов, региональная же должна охватывать всю территорию России и включать не менее 35 групп. В одномандатных округах кандидатами могут быть и самовыдвиженцы, и представители политпартий. Схема округов формируется на 10 лет.

Первая "нарезка" должна быть подготовлена Центризбиркомом до 5 сентября 2015 года.

Необходимым условием допуска партий к выборам в Госдуму названо "наличие поддержки избирателей", то есть положительные результаты на последних выборах в Госдуму или региональные парламенты либо наличие нужного количества подписей - не менее 200 тысяч. При этом на один субъект Федерации должно быть не более 7 тысяч подписей.

Самовыдвиженцам-одномандатникам придется собирать подписи не менее чем 3% зарегистрированных избирателей. Если же в округе проживает менее 100 тысяч избирателей, то подписей должно быть не меньше 3 тысяч.

Закон также содержит запрет на избрание для осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления - в течение 10 и 15 лет соответственно.

Основные положения документа, после одобрения Совета Федерации и подписания главой государства, вступят сразу после его официального опубликования.