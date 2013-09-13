Мероприятия на территории церквей будут согласовывать - законопроект

Фото: ИТАР-ТАСС

В Государственную думу России внесен законопроект, призванный не допустить оскорбления чувств верующих участниками массовых акций.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что публичные мероприятия на территории, прилегающей к религиозным зданиям, должны проводиться с учетом мнения организаций, которым принадлежат эти объекты.

Извещение о проведении публичного мероприятия должно быть направлено уполномоченному представителю религиозной организации. В течение пяти дней со дня получения этого извещения религиозная организация может высказать свое мнение по поводу предполагаемого мероприятия органам исполнительной власти или органам местного самоуправления.

Как уточняется в документе, наиболее опасной формой проявления этой проблемы является публичное выражение мнений, оскорбляющих религиозные чувства верующих. Одним из примеров может послужить нашумевшее дело Pussy Riot.

Добавим, президент России Владимир Путин 30 июня подписал закон о введении наказания за оскорбление религиозных убеждений и чувств. Для его нарушителей предусмотрена уголовная ответственность, максимальное наказание - три года тюрьмы