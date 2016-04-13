В Госдуме поддерживают увеличение акцизов на табак

Фото: ТАСС/Игорь Акимов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов поддерживает увеличение акцизов на табачные изделия. Об этом депутат сообщил Агентству "Москва".

Депутат пояснил, что сейчас в Госдуме находится законопроект о снижении количества сигарет в пачках. Это фактически приведет к увеличению стоимости сигареты. Однако, как отметил парламентарий, эти деньги не попадут в бюджет.

"Если мы меняем количество сигарет, но не меняем стоимость сигарет, и тем самым говорим, что меньше будут курить, тогда деньги от этого сокращения должны поступать в бюджет. Это можно сделать только через акциз", – сказал Катасонов.

Накануне депутат Госдумы Максим Шингаркин внес в нижнюю палату парламента законопроект о повышении акцизов на табачные изделия. В документе предлагается повысить акцизы на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак с 1 апреля 2016 года с 2 тысяч до 4 тысяч рублей за килограмм, а с 2017 года – с 2,2 тысячи до 4,2 тысячи рублей.

Напомним, к концу года в России вступит в силу законопроект, запрещающий продажу более 20 сигарет в пачке. Документ был принят в январе, и должен был вступить в силу сразу, однако производителям дали время на перераспределение производства.

С предложением запретить продажу увеличенных (до 25-30 сигарет) пачек в Госдуме выступил депутат Сергей Дорофеев в октябре прошлого года. По его словам, законопроект должен был быть реализован сразу же после принятия, однако компаниям-производителям потребовалось время на подготовку.

По мнению Дорофеева, увеличенные пачки сигарет провоцируют "увеличение потребления, подрывая тем самым усилия по борьбе с табакокурением". Такие упаковки экономичны – в среднем цена каждой сигареты выходит на 10–15 процентов ниже, чем в пачках обычного размера, – и потому привлекательны для потребителей. Кроме того, увеличенные пачки получили распространение среди низкоценовых брендов.