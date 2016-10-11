Законопроект о детском отдыхе внесли в Госдуму

Фото: m24.ru/Юлия Иванков
Законопроект, который вводит единые требования к организации детского отдыха, внесли в Госдуму, сообщается на сайте Федерального собрания РФ.
Согласно документу, ко всем учреждениям отдыха и оздоровления детей вне зависимости от их формы собственности будут предъявлять единые требования.
Сенаторы предлагают создать федеральный реестр детских лагерей, который будет опубликован в свободном доступе. В него включат все сведения об организациях, а также результаты проверок их деятельности.
"Основной смысл законопроекта – не ограничивая формы детского отдыха, установить четкий порядок его организации, обеспечить ответственность организаций за безопасность. Предусмотрены разработка и утверждение профессиональных стандартов, а также квалификационных требований, чтобы исключить работу с детьми неподготовленных людей", – сказала одна из авторов законопроекта Галина Карелова.
Контролировать работу детских лагерей будет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что закон примут до конца года.
18 июня участники детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" попали в шторм на озере в Пряжинском районе Карелии. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. 14 детей погибли, еще 33 ребят удалось спасти.
Были возбуждены уголовные дела по двум статьям. Директору "Парк-отеля "Сямозеро" Елене Решетовой и ее заместителю Вадиму Виноградову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц". Руководителю Роспотребнадзора по республике Карелия Анатолию Коваленко предъявлено обвинение по статье "Халатность".
Кроме того, из-за трагедии на Сямозере были привлечены к дисциплинарной ответственности три министра и вице-премьер правительства Республики Карелия.
Родители погибших и пострадавших в Карелии детей получили компенсации. Общая сумма выплат составила 23,9 миллиона рублей.