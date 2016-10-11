Законопроект о детском отдыхе внесли в Госдуму

Фото: m24.ru/Юлия Иванков

Законопроект, который вводит единые требования к организации детского отдыха, внесли в Госдуму, сообщается на сайте Федерального собрания РФ.

Согласно документу, ко всем учреждениям отдыха и оздоровления детей вне зависимости от их формы собственности будут предъявлять единые требования.

Сенаторы предлагают создать федеральный реестр детских лагерей, который будет опубликован в свободном доступе. В него включат все сведения об организациях, а также результаты проверок их деятельности.

"Основной смысл законопроекта – не ограничивая формы детского отдыха, установить четкий порядок его организации, обеспечить ответственность организаций за безопасность. Предусмотрены разработка и утверждение профессиональных стандартов, а также квалификационных требований, чтобы исключить работу с детьми неподготовленных людей", – сказала одна из авторов законопроекта Галина Карелова.

Контролировать работу детских лагерей будет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что закон примут до конца года.