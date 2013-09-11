Московским учителям и реставраторам будут присваивать почетные звания

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгордума учредила городские звания "Заслуженный учитель" и "Почетный реставратор". Соответствующие поправки внесены в закон "О наградах и почетных званиях города Москвы".

С инициативой учредить в столице новые звания ранее выступил Сергей Собянин. По его мнению, это позволит поддержать значимость и повысить престиж профессии, а также привлечь молодых специалистов.

Почетный знак "Заслуженный учитель города Москвы" - высшая форма поощрения за заслуги в области образования в столице, говорится в пояснительной записке к документу. Решение о награждении им педагогов будет принимать мэр.

Что касается звания "Почетный реставратор", на сегодня его уже присваивают в ряде регионов, в частности в Санкт-Петербурге и Ульяновской области. "Принятие данного проекта закона города Москвы повысит престиж профессии реставратора. Присвоение указанного почетного звания позволит признавать заслуги высокопрофессиональных специалистов-реставраторов, внесших большой личный вклад в восстановление объектов культурного наследия города Москвы", - следует из пояснительной записки.