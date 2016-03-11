В Госдуме предложили штрафовать спортсменов за нарушение антидопинговых правил

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

В Госдуме разработан законопроект, предусматривающий введение штрафов для спортсменов за прием допинговых препаратов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замминистра спорта Наталью Паршикову.

Депутаты сочли, что приемлимым наказанием будет штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. В настоящее время российское законодательство не подразумевает ответственность для спортсменов: наказание в виде дисквалификации на срок от одного до двух лет предусмотрено для тренера и спортивного врача за склонение к употреблению допинга.

Недавно нескольких российских спортсменов уличили в использовании препарата милдронат: Марию Шарапову, Екатерину Боброву, Павла Кулижникова, Семена Елистратова, Эдуарда Латыпова и Александра Маркина.

Кулижникову грозит пожизненное отлучение от спорта, поскольку ранее он был уличен в употреблении энергетических напитков (они считаются допингом).