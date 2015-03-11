Жильцов новостроек могут освободить от взносов за капремонт на пять лет

Фото: ТАСС/Александра Краснова

В Госдуме рассматривается законопроект, который освобождает жильцов новостроек от взносов за капитальный ремонт на пять лет, сообщила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

"Сейчас пытаемся провести поправку, смотрите, новый дом, понятно, что ремонт будет через 25 лет, если ничего не случится. Давайте их освободим до пяти лет, мы предлагаем, чтобы они не собирали деньги, не платили этот взнос", - приводит слова Хованской Агентство "Москва".

Напомним, 25 декабря правительство Москвы утвердило региональную программу капитального ремонта на ближайшие 30 лет и сумму ежемесячных взносов.

Ранее Сергей Собянин утвердил размер взноса за капитальный ремонт в столице. Минимальный взнос на 2015 года составит 15 рублей за квадратный метр в месяц. При этом сумма будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен.

Собственники квартир начнут платить взносы на капремонт домов в июле 2015 года. Субсидии и дотации при оплате капремонта домов в 2015 году получат более 2,5 миллионов москвичей. Право на льготы будут иметь малообеспеченные семьи, участники Великой отечественной войны, ветераны труда и сироты.

В перечень работ по капитальному ремонту вошли: