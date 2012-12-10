СКР предложил проект закона против схем ухода от налогов

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет России предложил проект закона против недобросовестных схем ухода от налогов. Закон предусматривает установление прямого запрета на совершение фиктивных хозяйственных операций и использование в деятельности налогоплательщика фиктивных организаций.

По словам председателя СКР Александра Бастрыкина, самыми распространенными схемами уклонения от налогов являются мнимые и противоречивые сделки, использование организаций с ненадлежащей юридической личностью и фиктивные реорганизации, сообщает "Российская газета".

Как подчеркнули в ведомстве, прямой запрет на такие действия не предусмотрен Налоговый кодексом РФ.

"Борьба с такими налоговыми схемами осуществляется на уровне судебных доктрин Высшего арбитражного суда. А гражданские права могут быть ограничены исключительно на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях обеспечения публично-правовых интересов", - отметил Бастрыкин.

Проект закона, предложенный СКР, предусматривает установление прямого запрета на совершение фиктивных хозяйственных операций и запрета на использование в деятельности налогоплательщика фиктивных организаций.

Кроме того, предусматривается дополнение в КоАП. Новая статья устанавливает ответственность за создание или использование в деятельности заведомо фиктивного юридического лица. Те, кто признан виновными в административных правонарушениях, также будут ограничены в правах на создание новых организаций.

В Налоговый кодекс планируют ввести понятие "налоговая оптимизация", "фиктивная хозяйственная операция" и "фиктивная организация".