Комиссия Мосгордумы рассмотрела законопроект о защите жителей от шума

Фото: ИТАР-ТАСС

Комиссии Мосгордумы по безопасности на заседании 8 октября рассмотрела проект закона "О защите граждан от преднамеренно создаваемого шума в городе Москве" и внесения изменений в Кодекс Москвы об административных правонарушениях (КоАП Москвы).

По словам председателя комиссии по безопасности Инны Святенко, законопроект вносится с целью защиты населения от шума, создаваемого аудиорекламой при использовании звукоусилителей. Об этом сообщает пресс-центр Мосгордумы.

В документе предлагается устанавливать такие звукоусилители в радиусе не менее 200 метров от жилых домов, больниц и санаториев, диспансеров и домов отдыха, детских садов и домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов, гостиниц и общежитий, а также от площадок отдыха на территории микрорайонов.

Редактор законопроекта, депутат муниципального собрания Замоскворечья Сергей Марков отметил, что в последние годы источники шума становятся все более разнообразными и мощными, и звукоусиление используется все шире. Однако, по его словам, существующее законодательство не распространяется на аудиорекламу. Оно защищает граждан от шума только в ночное время, а санитарно-эпидемиологические нормы и правила распространяются только на промышленный шум в дневные часы.

Как отмечает Марков, в административных кодексах других регионов России есть статья, устанавливающая ответственность за нарушение тишины и покоя граждан при помощи звукоусилителей, но в Москве такой нормы нет. В связи с этим в законопроекте предлагается установить такую ответственность.

В ходе обсуждения законопроекта комиссия пришла к выводу, что документ требует доработки. Старший прокурор Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства московской прокуратуры Ирина Залужная отметила, что предложенные нормы будет трудно применять на практике. А Инна Святенко предложила не создавать отдельный законопроект, а внести необходимые дополнения в КоАП Москвы.