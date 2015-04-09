Депутаты предлагают ввести ответственность за работу мигрантов не по професссии

Фото: ТАСС
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает введение административной ответственности за привлечение иностранцев к трудовой деятельности по профессии, не указанной в их разрешении на работу, сообщает МИА "Россия сегодня".
Законопроект предполагает наказание в виде штрафов до семи тысяч рублей с депортацией для иностранных граждан и до одного миллиона рублей для юридических лиц с приостановлением их деятельности на срок до 90 дней.
Отмечается, что инициатором поправок выступило Законодательное собрание Челябинской области.
В конце прошлого года правительство России утвердило квоты на иностранных работников на 2015 год. Предельное количество иностранцев установлено для:
- Овощеводства – 50% от общей численности сотрудников;
- Розничной торговли алкоголем (включая пиво) и табачными изделиями – 15%;
- Сухопутного транспорта – 50%;
- Области спорта – 25%;
- Автомобильного грузового транспорта – 50%.
При этом нулевые квоты были установлены для торговли в аптеках, на рынках и в палатках.
Добавим, что правительство определило потребность страны в 2015 году в иностранных работниках в размере 275,8 тысячи человек. В 2014 году эта же потребность определялась с учетом иностранцев, въезжающих без визы, и составляла 1,6 миллиона человек.
Помимо квот на работу для мигрантов с ноября прошлого года действуют патенты – с ними приезжие из стран, у которых безвизовый режим с Россией, могут работать вне квоты.
Миграционный патент подтверждает право иностранцев трудиться по найму у граждан РФ и в российских компаниях. Однако при этом нельзя заниматься предпринимательской деятельностью.
Для получения патента мигранту необходимо предоставить в ФМС ряд документов, в том числе действующий на территории России полис медицинского страхования, а также справки, подтверждающие отсутствие инфекционных заболеваний и наркомании. Кроме того, иностранцу необходимо предоставить документ, подтверждающий его владение русским языком, знание истории России и правовых основ.