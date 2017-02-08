Фото: Emilly Molli/ТАСС

Президента Дональда Трампа хотят ограничить в праве снятия санкций с России без одобрения законодателей, передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба сенатора США от штата Мэриленд Бена Кардина, американские сенаторы во главе с республиканцем Линдси Грэмом внесли в Конгресс США законопроект, который призван ограничить возможности Трампа в вопросе снятия санкций с России.

Кардин пояснил, что если Конгресс не будет согласен снять ограничения с РФ, то в таком случае сенаторы смогут предпринять действия от лица законодательной власти. Речь идет, в том числе, о принятии совместной резолюции о запрете отмены санкций.