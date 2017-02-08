Фото: Emilly Molli/ТАСС
Президента Дональда Трампа хотят ограничить в праве снятия санкций с России без одобрения законодателей, передает ТАСС.
Как сообщает пресс-служба сенатора США от штата Мэриленд Бена Кардина, американские сенаторы во главе с республиканцем Линдси Грэмом внесли в Конгресс США законопроект, который призван ограничить возможности Трампа в вопросе снятия санкций с России.
Кардин пояснил, что если Конгресс не будет согласен снять ограничения с РФ, то в таком случае сенаторы смогут предпринять действия от лица законодательной власти. Речь идет, в том числе, о принятии совместной резолюции о запрете отмены санкций.
6 января ЦРУ и ФБР рассекретили доклад, в котором говорилось, что "Москва явно отдавала предпочтение Трампу в борьбе за пост президента США". Спецслужбы утверждают, что Россия намеренно "очерняла Хиллари Клинтон".
Кремль неоднократно опровергал причастность хакеров из РФ к атакам в США.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что согласен отменить санкции против России. Условием, которое он обозначил, стало сотрудничество Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом.
В первом телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом главы двух стран обсудили различные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом. Также они переговорили о положении дел на Ближнем Востоке, арабо-израильском конфликте и сфере стратегической стабильности и нераспространения.