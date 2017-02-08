Форма поиска по сайту

08 февраля 2017, 21:38

Политика

Трампа хотят ограничить в праве снятия санкций с России

Фото: Emilly Molli/ТАСС

Президента Дональда Трампа хотят ограничить в праве снятия санкций с России без одобрения законодателей, передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба сенатора США от штата Мэриленд Бена Кардина, американские сенаторы во главе с республиканцем Линдси Грэмом внесли в Конгресс США законопроект, который призван ограничить возможности Трампа в вопросе снятия санкций с России.

Кардин пояснил, что если Конгресс не будет согласен снять ограничения с РФ, то в таком случае сенаторы смогут предпринять действия от лица законодательной власти. Речь идет, в том числе, о принятии совместной резолюции о запрете отмены санкций.

Администрация экс-президента США Барака Обамы 29 декабря 2016 года ввела санкции в отношении пяти российских ведомств и организаций, включая Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС РФ. Ограничения якобы стали ответом на причастность РФ к кибератакам во время президентских выборов в Штатах. Кроме того, США выдворили из страны 35 российских агентов разведки.

6 января ЦРУ и ФБР рассекретили доклад, в котором говорилось, что "Москва явно отдавала предпочтение Трампу в борьбе за пост президента США". Спецслужбы утверждают, что Россия намеренно "очерняла Хиллари Клинтон".

Кремль неоднократно опровергал причастность хакеров из РФ к атакам в США.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что согласен отменить санкции против России. Условием, которое он обозначил, стало сотрудничество Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом.

В первом телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом главы двух стран обсудили различные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом. Также они переговорили о положении дел на Ближнем Востоке, арабо-израильском конфликте и сфере стратегической стабильности и нераспространения.

законопроекты законы Дональд Трамп жизнь в мире

