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Работа

07 июля 2014, 14:46

Для граждан СНГ предлагают создать единый центр трудовой миграции

законопроекты работа Мосгордума мигранты трудовые мигранты СНГ Людмила Стебенкова

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы предлагают создать единый центр трудовой миграции для граждан, прибывающих из стран СНГ в столицу. Об этом Агентству "Москва" рассказала председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

"Есть определенные сложности, связанные с огромными миграционными потоками в Москву. Но я знаю, что этот вопрос рассматривается, и я тоже подавала мэру такие предложения", - отметила Стебенкова.

По ее словам, в первую очередь необходимо определить местоположение центра. "Как только начинают создавать подобные центры, все жители сразу против. Только не рядом с нами", - подчеркнула председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья.

Инфографика: Агентство "Москва"

Еще одной инициативой Мосгордумы является внесение трудовых мигрантов в стоп-лист для въезда на территорию России в том случае, если у них будет обнаружено опасное инфекционное заболевание.

"Мы у множества мигрантов выявляем опасные заболевания. Выдворить мы их не можем. Они сами уезжают и через некоторое время возвращаются", - подчеркнула Людмила Стебенкова.

Предлагаемые изменения могут быть внесены в законопроект о продаже патентов трудовым мигрантам, прошедший первое чтение в Госдуме.

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