Какую выгоду получат сотовые операторы от закона о регулировании мессенджеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что законопроект о регулировании онлайн-мессенджеров открывает транснациональным корпорациям доступ к базе данных российских абонентов сотовых операторов. В Минкомсвязи и Минэкономики считают, что это приведет к тому, что доступ в сервисы станет платным для пользователей. Операторы связи настаивают, что проблема с мессенджерами требует решения, поскольку сейчас авторизация в них происходит вне правового поля.

О том, обоснованы ли опасения ФАС, действительно ли придется платить за пользование мессенджерами и как защитить личные данные от кибермошенников, в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал руководитель агентства Content Review Сергей Половников.

По мнению эксперта, мобильные операторы никогда не любили отбирающие их доход онлайн-мессенджеры, поэтому нет ничего удивительного в том, что они хотят отрегулировать эту область, а значит, сделать бизнес сервисов более сложным.

Проект по регулированию онлайн-мессенджеров раскритиковали чиновники

"Операторы настаивают на том, чтобы идентифицировать пользователей мессенджеров через SMS, – говорит Половников. – Оператор якобы не может гарантировать доставку этого сообщения, поскольку у него нет прямого договора с компанией, которая управляет мессенджером. Однако эти сервисы отправляют SMS не напрямую – они работают с занимающимися SMS-рассылками компаниями, у которых уже есть договоренность с оператором. Поэтому такой подход операторов очень странный, хотя понятно, почему они хотят это сделать, ведь мессенджеры уже отбирают у них не только SMS, но и телефонные звонки. Это просто борьба за бизнес".

Эксперт добавил, что идентификация пользователей уже сейчас производится при покупке контракта на сотовую связь: "У каждого номера есть паспортные данные и дополнительно идентифицировать пользователя бессмысленно, поскольку любой мессенджер привязан к конкретному номеру, а номер – к конкретному паспорту. То же самое касается и Facebook".