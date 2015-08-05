Размер платы за проезд 12-тонных грузовиков снизится

Фото: ТАСС/Валерий Бушухин

Размер платы за проезд грузовиков массой более 12 тонн планируется снизить до 3,06 рубля за километр. Соответствующий проект постановления правительства России размещен на портале правовой информации.

Отмечается, что новая система заработает 15 ноября и будет действовать до 31 декабря 2018 года. Согласно ей, размер платы за проезд грузовиков в счет причиняемого ими ущерба федеральным дорогам будет умножаться на коэффициент переходного периода, который составит 0,82.

Ее действие будет распространяться на 50 тысяч километров федеральных трасс Российской Федерации.

Напомним, что в июне 2013 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому с фур будут взимать плату за вред, причиненный дорогам. Согласно документу, размер составит 3,5 рубля за километр пройденного пути.

Изначально закон должен был вступить в силу 1 ноября 2014 года, но затем дату было решено перенести на 15 ноября 2015 года. В мае этого года правительство повысило размер платы с 3,5 до 3,73 рубля за километр.

Однако затем стало обсуждаться возможное снижение тарифа. В частности, от разных министерств звучали предложения от 0,64 рубля до 3,09 рубля.

В частности, идею снижения платы за проезд обсуждали в Росавтодоре. Там предлагали снизить плату с 3,73 рубля до 3 рублей за километр. Как отмечал замруководителя ведомства Дмитрий Прончатов, такая система будет не только окупать себя, но и приносить средства в бюджет.