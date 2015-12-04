Гражданам России разрешили иметь два загранпаспорта

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Госдума во втором и третьем чтениях приняли закон о получении гражданами России второго загранпаспорта. Соответствующее решение было одобрено в ходе заседания 4 декабря.

Во втором чтении депутаты внесли правку, согласно которой второй загранпаспорт будет выдаваться только с электронным носителем информации.

Второй загранпаспорт может быть выдан в период срока действия ранее оформленного заграничного паспорта. При этом, выдача еще одного загранпаспорта при наличие двух действующих – не допускается без изъятия одного из ранее выданных документов.

На рассмотрение Госдумы закон был внесен группой депутатов от "Единой России" во главе с Ризваном Курбановым и Владимиром Вшивцевым.

Наличие двух загранпаспортов в частности позволит россиянам одновременно подавать документы на визы в несколько государств, а также даст возможность обойти ограничения, связанные с посещением стран, участвующих в межгосударственных конфликтах.

Сейчас получить второй загранпаспорт могут граждане, чья трудовая деятельность связана с ежемесячными выездами за границу. Для этого необходимо подать ходатайство с места работы гражданина, отмечается в пояснительной записке.

В настоящее время в России можно оформить либо обычный загранпаспорт сроком действия на пять лет, либо биометрический паспорт, действительный в течение 10 лет.

В Москве биометрический паспорт можно оформить в 15 центрах госуслуг по предварительной записи. Услуга оказывается без привязки к месту прописки в столице, поэтому поучаствовать в проекте могут не только жители этих районов. Записаться заранее на оформление 10-летнего загранпаспорта можно на портале городских услуг pgu.mos.ru.