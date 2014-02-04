В Госдуме предлагают запретить продажу жестоких компьютерных игр детям

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутат Госдумы Олег Михеев внес в Госдуму законопроект, устанавливающий ограничения на продажу компьютерных игр, содержащих сцены насилия. Михеев считает, что необходимо "четкое разделение мест продажи взрослых и детских" компьютерных игр. При этом в места, где продаются игры, запрещенные для детей, доступ несовершеннолетним должен быть запрещен.

Согласно законопроекту, опубликованному в базе документов Госдумы, предлагается внести поправки в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Михеев предлагает дополнить его пунктом, запрещающим распространение "программ для ЭВМ" и баз данных, запрещенных для детей, в местах, доступных для детей.

В пояснительной записке к документу депутат называет одной из причин повышения уровня жестокости несовершеннолетних открытую пропаганду насилия в компьютерных играх.

Кроме того, объясняя пагубное влияние компьютерных игр, парламентарий напомнил о деле юриста Дмитрия Виноградова (поклонника игры Manhunt), застрелившего в офисе шестерых коллег и ранившего еще одного человека.