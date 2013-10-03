Бродяг будут наказывать за нарушение регистрационного режима

Фото: ИТАР-ТАСС

Московских бродяг намерены привлекать к административной ответственности. Законопроект, предусматривающий для них санкции за нарушение регистрационного режима, уже готов. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник отдела социальной помощи бездомным гражданам департамента соцзащиты населения Андрей Пентюхов.

Он отметил, что стоит различать понятия бездомных и бродяг. Последние имеют жилье, но приезжают в столицу для определенных целей. Если законопроект будет одобрен, все бродяги города будут поставлены на регистрационный учет, за нарушение которого грозит административная ответственность.

Так, если полицейские обнаружат человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения без документов, они должны будут доставить его спецприемник. За первое правонарушение его могут оставить там на 60 дней, а за второе – на год.

Как утверждает Пентюхов, подобные меры не нарушают права человека. Европейская конвенция разрешает содержать под стражей бродяг, наркоманов и алкоголиков.