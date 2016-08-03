Депутаты предложили втрое увеличить штраф за отказ уступить дорогу пешеходу

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Депутаты Госдумы предложили в три раза увеличить сумму штрафа для водителей, которые не пропускают пешеходов на переходах. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Сейчас наказание за такое нарушение составляет полторы тысячи рублей. Если законопроект будет принять, то водителям за отказ пропускать пешеходов придется выложить 5 тысяч рублей.

Сейчас в Госдуме на рассмотрении находится и другой законопроект об ужесточении ответственности за нарушение ПДД. Родителей, оставляющих в машине детей без присмотра, предлагают штрафовать на 5 тысяч рублей.

По словам автора документа депутата Вячеслава Лысакова, пункт, запрещающий бросать ребенка в автомобиле, на днях появится в ПДД. После этого изменения необходимо сразу вносить и в Кодекс об административных правонарушениях.

За повторное нарушение депутат предлагает наказывать родителей административным арестом или обязательными работами.

МВД предложило запретить автовладельцам оставлять в машине маленьких детей без присмотра во время стоянки в июне. Соответствующие поправки в ПДД были размещены для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных актов.