Санкции в отношении нелегальных мигрантов ужесточат

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

МВД планирует ужесточить санкции в отношении нелегальных мигрантов, сообщает газета "Известия".

Законопроект, разработанный ведомством, предусматривает выдворение мигрантов из стран Евразийского экономического союза за отсутствие трудового договора. Также для нарушителей предусмотрен штраф.

В настоящее время граждане Армении, Киргизии, Казахстана и Белоруссии могут не получать разрешение на работу, а срок пребывания мигранта определяется сроком действия трудового договора, причем ответственность за его отсутствие предусмотрена в области трудового, а не миграционного законодательства.

МВД же предлагает ввести норму, по которой иностранец не вправе осуществлять трудовую деятельность без заключения трудового договора. Штрафовать за это планируют на сумму от 2 до 5 тысяч рублей физических лиц, от 25 до 50 тысяч – должностных и от 250 до 800 тысяч рублей – юрлица.

Кроме того, предлагается ввести запрет на привлечение к трудовой деятельности иностранцев в случае, если в миграционной карте не указана работа как цель въезда. Исключение предусматривается только для граждан Белоруссии, которые освобождены от получения миграционной карты.