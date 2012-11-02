За участие в договорных матчах будут сажать на семь лет

В ближайшем будущем на рассмотрение Госдумы будет вынесен законопроект об усилении ответственности за организацию договорных матчей и подкуп участников соревнований. Предполагается, что коррупционеров от спорта начнут сажать на 7 лет.
Планируется, что законопроект будет внесен в Госдуму в ноябре и пройдет первое чтение уже до конца текущего года.
Спортсменов, тренеров и судей, которые участвуют в организации "договорняков", согласно тексту законопроекта, будут наказывать на срок до семи лет лишения свободы. Помимо уголовного преследования, участников соревнований с заранее оговоренным исходом будут штрафовать на сумму до миллиона рублей. Ранее максимальный штраф за участие в договорных играх составлял 200 тысяч рублей.
Новые полномочии даны российской полиции. Поскольку участие в договорных матчах становится не административным проступком, а уголовным преступлением, полицейским разрешено использовать прослушивающие устройства для определения спортсменов, судей, тренеров и функционеров, причастных к организации соревнований с заранее оговоренным исходом. Кроме того, спортсменов могут начать отстранять от участия в соревнованиях, если они попадут под подозрение в деле об участии в "договорняках".
Таким образом, впервые в российском спорте, под расследование случаев подкупа на спортивных состязаниях подводится законодательная база. Ранее было достаточно трудно доказать, что договорной матч был действительно таковым, а если даже имелась видео- или аудиозапись переговоров о покупке или ангажировании судейства, то зачастую на ее основании не принималось никаких решений, поскольку съемка скрытой камерой и прослушка телефонов спортивных деятелей была незаконной.
В командных видах спорта наказание будет значительно ужесточено. Если всплывет факт, что один из спортсменов участвовал в организации игр с заранее оговоренным исходом, то дисквалификации может подвергнуться вся команда.
Законопроект регламентирует и работу букмекерских компаний, а также тотализаторов. Предлагается запретить участие в тотализаторах спортсменам, судьям, тренерам, организаторам соревнований и руководителям команд по тем видам спорта, к которым они относятся. Кроме того, сотрудники букмекерских контор смогут принимать ставки и выдавать выигрыши только по паспорту. Букмекеров обяжут сообщать о крупных выигрышах и ставках в налоговые органы, за нарушение этих правил сотруднику компании будет грозить штраф до 70 тысяч рублей, а всей конторе - до миллиона рублей.
В заключение напомним о самых известных скандалах, связанных с расследованием договорных матчей в российском спорте. В список попали не только официальные расследования, но и случаи, когда расследование по факту договорного матча не производилось:
- Скандал вокруг матча чемпионата России по футболу Ростов - ЦСКА - 1:2
- Судейский скандал в российском баскетболе. Матч плей-офф "Динамо" - "Локомотив-Кубань"
- Чемпионат России по футболу 1996 года. "Зенит" - "Спартак" - 1:2
В случае победы в этом поединке, ЦСКА становился чемпионом России по футболу 2006 года. "Спартак", который шел на втором месте, оставался на втором месте по худшим результатам очных встреч. Матч завершился со счетом 2:1, а после игры известный телеведущий и футбольный аналитик Василий Уткин обратил внимание на странный, по его мнению, характер матча и имитацию спортивной борьбы.
По мнению Уткина, футболисты "Ростова" специально старались дать возможность игрокам ЦСКА одержать победу, для чего создавали недопустимые ситуации около своих ворот, в частности, при подаче углового, они абсолютно не следили за футболистами соперника.
По информации Уткина, нападающий "Ростова" Исо Каньенда был единственным, кто играл в тот вечер из ростовчан "по-настоящему", за что и был избит в раздевалке команды после матча.
Официального расследования информации не проводилось, обе команды в категоричной форме отвергли все обвинения в свой адрес.
Громчайший скандал, который потряс весь российский баскетбол и стал катализатором последующих изменений в системе лиг. После матча плей-офф между "Динамо" и "Локомотивом" во время совещания судей в отдельной комнате была сделана аудиозапись при помощи прослушивающего устройства. Собравшиеся арбитры обсуждали, что с ними будет за невыполнение указание некоего "Черного", который требовал, чтобы судьи посадили "на свисток" одну из команд и дали их противникам добиться победы.
Под "Черным" баскетбольное сообщество немедленно распознало руководителя федерации баскетбола Сергея Чернова.
По факту аудиозаписи была создана комиссия, которая увлеченно занялась выяснением вопроса, кто сделал аудиозапись и не является ли она смонтированной. В итоге пришли к выводу, что запись была смонтирована, но из кусочков подлинной записи, а записывал разговор кто-то из арбитров.
Чернов заявил, что "узнал на пленке голос одного из организаторов чемпионата России Максима Астанина и немедленно уволил его".
После скандала клубы Суперлиги выступили с заявлением, что не хотят участвовать в "коррумпированном чемпионате" и настаивают на создании профессиональной лиги под управлением владельцев команд.
Целых полтора года после матча была абсолютная тишина, которую разорвало заявление бывшего нападающего "Зенита" Сергея Дмитриева. Он в интервью изданию "Калейдоскоп" заявил, что матч "Спартаку" сдал один человек - голкипер Роман Березовский.
Интервью немедленно всколыхнуло весь российский футбол, сотни людей снова принялись просматривать видеозапись матча и обнаружили, что Березовский и вправду пропустил очень "странные" голы.
25 февраля 1998 года “Спорт-Экспресс” вышел со скандальной статьей – “Садырин обвиняет Березовского в том, что тот по настоянию Мутко сдал матч со “Спартаком” в 1996 году”. В интервью Садырин был откровенен и рассказал, что игроки клуба сообщили ему о признании Березовского в том, что матч со "Спартаком" был "сдан" по настоянию Виталия Мутко. Тем не менее, через неделю Садырин отказался от своих слов, а Дмитриев не явился на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета, на котором обсуждался вопрос о вине Березовского в организации договорных матчей. Березовского оправдали и он до сих пор играет в российской премьер-лиге.