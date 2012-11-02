За участие в договорных матчах будут сажать на семь лет

За договорные матчи будут наказывать заключением под стражу на 7 лет

В ближайшем будущем на рассмотрение Госдумы будет вынесен законопроект об усилении ответственности за организацию договорных матчей и подкуп участников соревнований. Предполагается, что коррупционеров от спорта начнут сажать на 7 лет.

Планируется, что законопроект будет внесен в Госдуму в ноябре и пройдет первое чтение уже до конца текущего года.

Спортсменов, тренеров и судей, которые участвуют в организации "договорняков", согласно тексту законопроекта, будут наказывать на срок до семи лет лишения свободы. Помимо уголовного преследования, участников соревнований с заранее оговоренным исходом будут штрафовать на сумму до миллиона рублей. Ранее максимальный штраф за участие в договорных играх составлял 200 тысяч рублей.

Новые полномочии даны российской полиции. Поскольку участие в договорных матчах становится не административным проступком, а уголовным преступлением, полицейским разрешено использовать прослушивающие устройства для определения спортсменов, судей, тренеров и функционеров, причастных к организации соревнований с заранее оговоренным исходом. Кроме того, спортсменов могут начать отстранять от участия в соревнованиях, если они попадут под подозрение в деле об участии в "договорняках".

Таким образом, впервые в российском спорте, под расследование случаев подкупа на спортивных состязаниях подводится законодательная база. Ранее было достаточно трудно доказать, что договорной матч был действительно таковым, а если даже имелась видео- или аудиозапись переговоров о покупке или ангажировании судейства, то зачастую на ее основании не принималось никаких решений, поскольку съемка скрытой камерой и прослушка телефонов спортивных деятелей была незаконной.

В командных видах спорта наказание будет значительно ужесточено. Если всплывет факт, что один из спортсменов участвовал в организации игр с заранее оговоренным исходом, то дисквалификации может подвергнуться вся команда.

Законопроект регламентирует и работу букмекерских компаний, а также тотализаторов. Предлагается запретить участие в тотализаторах спортсменам, судьям, тренерам, организаторам соревнований и руководителям команд по тем видам спорта, к которым они относятся. Кроме того, сотрудники букмекерских контор смогут принимать ставки и выдавать выигрыши только по паспорту. Букмекеров обяжут сообщать о крупных выигрышах и ставках в налоговые органы, за нарушение этих правил сотруднику компании будет грозить штраф до 70 тысяч рублей, а всей конторе - до миллиона рублей.

В заключение напомним о самых известных скандалах, связанных с расследованием договорных матчей в российском спорте. В список попали не только официальные расследования, но и случаи, когда расследование по факту договорного матча не производилось: