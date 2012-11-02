"Известия": Мигрантов, сдавших экзамен по русскому, занесут в реестр

Фото: ИТАР-ТАСС

Электронный реестр мигрантов, которые сдали экзамен по русскому языку, планируют составить власти Москвы. Он должен помочь миграционной службе оперативно проверять на подлинность сертификаты о знании языка.

31 октября Совет Федерации одобрил законопроект об обязательном знании русского языка трудовыми мигрантами, которые работают в торговле, сфере бытового обслуживания и ЖКХ. Документ обязывает иностранцев "подтверждать знание русского языка не ниже базового уровня". Закон вступает в силу 1 декабря.

В настоящее время в Москве действует 15 центров тестирования иностранцев при вузах. Туда обращаются желающие получить российское гражданство или вид на жительство, рассказала директор такого центра в РУДН Светлана Ельникова. Экзамен стоит 5330 рублей, но для трудовых мигрантов эта цифра будет вдвое меньше.

Как отметила Светлана Ельникова, задания теста весьма просты: иностранцу нужно прочитать небольшой текст, поддержать беседу и составить какой-нибудь документ.

Между тем в Москве уже начали продавать фальшивые сертификаты на знание языка, пишут "Известия". По словам сотрудника центра "Мемориал" Бахрома Хамроева, подделку можно купить на Казанском вокзале. Правозащитник считает, что новые нормы станут лишь еще одной статьей расходов для приезжих, не изменив их знаний. В "пакет документов" гастарбайтера сейчас входит регистрация, разрешение на работу и медкнижка. При этом только треть приезжих получают бумаги легально, добавил Хамроев.

С этой точкой зрения не согласен один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Николай Булаев. Он считает, что в отличие от фальшивой медкнижки, фальшивый сертификат о знании языка выдаст владельца сразу. "Если он не говорит по-русски, все поймут, что сертификат фальшивый. Полицейский, остановивший такого гастарбайтера на улице, может отправить его для проверки в ФМС", - подчеркнул Булаев.