Мосгордума в первом чтении приняла проект бюджета на 2014 и 2015 годы

Бюджет Москвы на ближайшие два года превысит один триллион рублей

Депутаты Московской городской думы приняли в первом чтении проект столичного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

Согласно поправкам, дефицит бюджета на период 2013-2015 должен сократиться до 205,5 миллиардов рублей, а общий доход составит 1 триллион 458 миллиардов 300 миллионов рублей.

Власти Москвы планируют снизить затраты на развитие транспортной системы на 75 миллиардов рублей. Финансирование сократят благодаря пересмотру и оптимизации проектных решений и экономии средств на проведение конкурсных процедур и закупку подвижных составов.

За счет снижения трат на строительство нового жилья на 18 миллиардов рублей уменьшится и финансирование по программе "Городское жилище". Также на 12,8 миллиардов рублей сократятся расходы на соцподдержку, на 9,9 миллиардов – траты на образование, и на 4,2 миллиардов рублей меньше власти города будут тратить - на реализацию здравоохранения.

Что касается расходов на образование, в 2014 году из всех источников планируется выделить около 417,5 миллиардов рублей, в 2015 году - 451 миллиард, в 2016 году - 457 миллиардов. При этом на организацию питания детей планируется тратить по 10,4 миллиардов рублей ежегодно, на обеспечение безопасных условий их пребывания детей в образовательных учреждениях по 6,9 миллиардов рублей ежегодно. На укрепление материально-технической базы школ и детсадов запланированы меньшие средства, чем в 2012 и 2013 годах. Это связано с тем, что основные работы по их капремонту и оснащению уже завершены.

На строительство зданий для нужд сферы образования выделяется 31миллиард рублей. До 2016 года планируется построить 58 зданий для детских садов на 12 тысяч мест, 16 школ и 23 пристройки для начальной школы.

Кроме того, депутаты приняли законопроект о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования. Его доходы в 2014 году будут равны расходам и составят 149 миллиардов рублей.