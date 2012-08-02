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Политика

02 августа 2012, 20:33

Накопительную часть пенсии ожидает реформа

законопроекты пенсии власть

ИТАР-ТАСС

1 августа при Минтруде прошло совещание рабочей группы по подготовке пенсионной реформы. Накопительную часть пенсии ожидают преобразования, сообщает газета "Коммерсантъ".

Среди обсуждаемых предложений – отменить накопительную часть полностью из-за ее неэффективности, сделать добровольной или снизить с 6% до 2%.

Накопительный компонент пенсии, который есть только у граждан, родившихся после 1967 года, составляет 6% из 22% страховых взносов от фонда оплаты труда. Начальник департамента актуарных расчетов Пенсионного фонда Аркадий Соловьев заявил, что доходность инвестирования пенсионных накоплений за последние восемь лет ниже инфляции. Среди причин низкой доходности – отсутствие инструментов для инвестирования такого объема средств, а также – невовлеченность большинства граждан и работодателей в управление, отсутствие нормативной базы и несовершенство контроля и регулирования деятельности НПФ.

В Пенсионном фонде уверены, в нынешнем виде накопительная часть приведет к снижению пенсионного обеспечения граждан.

Обсуждение пенсионной реформы ведется с 2010 года. Проект стратегии должен быть представлен правительству 1 октября 2012 года.

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