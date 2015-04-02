Автопробеги и палаточные городки могут приравнять к демонстрациям

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

МВД опубликовало проект поправок к законодательству о массовых акциях, в котором предлагает приравнять проведение автопробегов и создание палаточных городков к организации демонстраций. Документ размещен на едином портале раскрытия проектов документов.

В полиции предлагают поправить статью 2 закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", уточнив, что демонстрация может быть организована как с использованием транспарантов и плакатов, так и помощью транспортных средств.

Как отмечается в пояснительной записке, поправки позволят "устранить правовую неопределенность, возникающую при организации публичных мероприятий в виде новых форм протестных акций".

Помимо автопробегов, МВД планирует вписать в законодательство и палаточные лагеря. Таким образом акции с использованием "быстровозводимых сборно-разборных конструкций" полиция предлагает считать пикетами.

В случае принятия поправок организаторам автопробегов придется уведомлять о них власти за две недели до мероприятия. Нарушителям грозят штрафы до 1 миллиона рублей и обязательные работы, а в случае неоднократных нарушений - до пяти лет лишения свободы. В документе отмечается, что поправки разработаны по поручению вице-премьера Дмитрия Рогозина от 25 февраля 2015 года.

Напомним, в июле 2014 года был принят закон об ужесточении наказания за нарушения законов на митингах, шествиях и пикетах.

Теперь неоднократное нарушение порядка проведения митинга наказывается лишением свободы до пяти лет, штрафом от 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей или обязательными работами до 480 часов. При этом нарушение проведения митинга будет считаться неоднократным, если совершено человеком, ранее привлекавшимся к административной ответственности более двух раз в течение полугода.

При этом штраф в 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 дней предусмотрен за повторное неповиновение участника или организатора митинга полиции, военнослужащим, сотрудникам ФСБ или ФСО. Для должностных лиц штраф в таком случае составит от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.