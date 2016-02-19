Форма поиска по сайту

19 февраля 2016, 15:31

Общество

К 2020 году большинство осужденных матерей смогут жить с детьми

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

К 2020 году будут созданы условия для совместного проживания с детьми для 90 процентов осужденных матерей. Об этом на круглом столе, посвященном контролю за соблюдением прав заключенных, сообщил временно исполняющий полномочия начальника управления организации медико-санитарного обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александр Приклонский.

"Для нас сегодня совместное проживание матерей с ребенком очень приоритетный вопрос", – цитирует его Агентство "Москва".

Он пояснил, что будут создаваться все необходимые условия для совместного проживания в домах ребенка, которых на сегодняшний день в уголовно-исполнительной системе 13.

заключенные ФСИН материнство семейная и молодёжная политика

