К 2020 году большинство осужденных матерей смогут жить с детьми

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

К 2020 году будут созданы условия для совместного проживания с детьми для 90 процентов осужденных матерей. Об этом на круглом столе, посвященном контролю за соблюдением прав заключенных, сообщил временно исполняющий полномочия начальника управления организации медико-санитарного обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александр Приклонский.

"Для нас сегодня совместное проживание матерей с ребенком очень приоритетный вопрос", – цитирует его Агентство "Москва".

Он пояснил, что будут создаваться все необходимые условия для совместного проживания в домах ребенка, которых на сегодняшний день в уголовно-исполнительной системе 13.