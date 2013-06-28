Загранпаспорта с отпечатками пальцев будут оформлять за месяц

Фото: ИТАР-ТАСС

Срок оформления загранпаспорта с отпечатками пальцев не изменится – документы будут готовить за 1 месяц, рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" начальник столичного управления Федеральной миграционной службы Ольга Кириллова.

Новые загранпаспорта начнут выдавать уже с 1 июля. При этом визуального отличия от прежних в них не будет, пояснила глава УФМС. "При подаче документов придется пройти процедуру дактилоскопической проверки, то есть отпечатки пальцев мы будем снимать и цифровать. А так и ранее чип содержал просто установочные данные", - отметила она.

По ее словам, ранее на чипе содержались только установочные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, и цифровая фотография владельца паспорта, что исключало подделку документа. Введение дактилоскопической процедуры позволит еще больше быть уверенным, что паспортом никто не воспользуется. "Это мировая практика использования дактилоскопии. И мы к ней приблизились. И в первую очередь мы говорим о Еврозоне", - добавила Ольга Кириллова.

Также она отметила, что переход на новые паспорта будет постепенным. Уже выданные паспорта будут действовать до окончания их срока, после чего их будут менять на биометрические с отпечатками пальцев. Пока новые паспорта будут выдавать только в одном подразделении УФМС Москвы - на Новослободской улице, а в перспективе услуга распространится на все подразделения и многофункциональные центры. При этом оформление паспорта с дактилоскопическими данными – дело добровольное, подчеркнула глава УФМС.

Как рассказала Ольга Кириллова, снимать отпечатки будут с помощью сканера прямо в кабинке у инспектора миграционной службы. "Никаких валиков и краски уже в помине не будет", - добавила она.