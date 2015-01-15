Тайна ауры человека: Кто стоит за спиной

"Нераскрытые тайны": Что такое биополе

Еще в древние времена люди были уверены: наше "я" не ограничивается пределами физической оболочки. Существует нечто большее, что мы просто не в состоянии увидеть невооруженным взглядом. Одни народы называли это аурой, другие – божественным духом или душой, которая всегда следует за человеком.

Много веков спустя физики, медики и физиологи действительно начали улавливать различные поля и излучения, которыми обладает наше тело. Но и по сей день тема биополей рождает споры. О том, как определить границу, где заканчивается мистика и начинается наука, читайте в специальном сюжете телеканала "Москва Доверие".

Невидимое глазом

На протяжении всей истории человечество невероятно интересовали темы, связанные с так называемыми психофизиологическими феноменами. Долгое время их относили исключительно к мистике или к религиозной тематике, ведь каждая религия насквозь пронизана историями о духе, некоторые из которых в определенный момент начали мало-помалу объясняться учеными. Именно к области психофизиологии довольно долго относили и понятие биополя.

"Биополе – это, по сути дела, то, что пришло к нам из глубины веков под названием "аура". Древние греческие философы считали, что каждый человек выделяет нечто в окружающее пространство. Кто-то называл это эманацией, кто-то это называл как-то иначе. Но, в общем, нечто, что в виде кокона окружает каждого из нас. Невидимое обычным глазом, то есть сейчас можем сказать, что это видимым становится благодаря аппаратуре", – объясняет врач-психоневролог, специалист по биоэлектрографии, кандидат медицинских наук Наталья Ласкова.

Фото: ТАСС/Владимир Зенин

Действительно, первые мысли о том, что человеческое тело окружено неким невидимым полем, восходит к глубокой древности. Понятно, что тогда никакой аппаратуры, способной подтвердить или опровергнуть такие догадки, не существовало, а из средств познания мира в распоряжении наших предков был лишь человеческий разум. Люди древности были очень внимательны к деталям, а потому многие идеи пришли в нашу жизнь именно из того далекого времени.

"Если мы с вами сначала попробуем пройти исторический экскурс в область того, что мы понимаем под некими, грубо говоря, излучениями человека, которые изучались на протяжении, наверное, тысячелетий, мы уйдем с вами в историю, когда не было ни физики, когда присутствовала некая философия, которая в то время и подразумевала изучение природы и природных явлений, которые нас с вами окружают.

Тогда тех терминов и определений, которые сегодня существуют в физике, в биологии, в медицине, не присутствовало. И поэтому ждать каких-то трактатов от какого-нибудь Фалеса Милетского за 600 лет до н.э., что он написал бы сегодняшними терминами и определениями состояние организма человека и его взаимодействие с природой, – ну, наверное, не надо ждать.

Поэтому сегодня бы наверняка его обвинили как лжеученого, его обвинили как человека, профанирующего идеалы природы и постулаты, некоего мистика", – рассказывает генеральный директор Научно-исследовательского института национальной безопасности Алексей Диашев.

То, что на сегодняшний день наука уже успела описать и объяснить, для нас становится привычным и обыденным. Мы знаем о сути большинства природных явлений, не боимся грома и не считаем его гневом богов. Изучили законы физики и понимаем, почему некоторые объекты могут подняться в воздух, не наделяя их при этом мистическими способностями.

Но как это ни удивительно, наука все еще продолжает изучать самого человека, наше тело, его способности и свойства и далеко не все еще сможет объяснить, даже несмотря на то, что в нашем распоряжении сложнейшая аппаратура. Что уж говорить о людях древности, которые пытались сделать свои выводы, основываясь на наблюдениях и тактильных ощущениях.

"Описать человека, ту же самую, допустим, температуру, сегодня нам с вами понятно: засунул градусник под мышку – 36,6. Взял тепловизор, посмотрел поверхностную температуру. Взял приемник дециметрового диапазона, посмотрел глубинные температуры до 15 см – и можем сказать из чего, как температурно, если не вскрывая, физически пощупать и сказать, из чего состоит, с точки зрения температурного поля, человек. Значит, в то время, естественно, этого не могли.

Фото: M24.ru

Поэтому могли определять терминами и определениями, например, аура, то есть тепло, исходящее из человека, можно назвать аурой. Ну, можно назвать. Значит, вот если взять руку и потрогать на расстоянии 5–7 см от человека, то можно почувствовать так называемое тепловое поле. Если назвать его аурой, то это уже лженаука, это мистика и прочее. Но люди не знали о том, что каждый человек может обладать температурой", – говорит Алексей Диашев.

Понятие ауры – светящейся энергетической оболочки человека – ввели древнеиндийские мудрецы. Они верили, что аура может рассказать о плотских или духовных мыслях человека и поведать о состоянии его здоровья, а все мысли отпечатываются на ее оболочке. То есть ауру представляли как некое энергоинформационное поле, которое есть у каждого из нас и через которое происходит связь с внешним миром.

"Что такое аура? Это поток электромагнитных волн, которые излучаются в окружающее пространство. Мы все знаем о том, что есть биотоки мозга и они исследуются с помощью электроэнцефалографии, биотоки сердца, данные о состоянии которых нам дает электрокардиограмма, биотоки мышц исследуются с помощью электромиограммы.

Никто из нас не видел эти биотоки, но мы все принимаем на веру, что они существуют и что они являются показателями деятельности того или иного органа. И каждый из нас, получив электрокардиограмму, не вешает ее на стенку, а идет к кардиологу, чтобы получить информацию по лечению", – рассказывает Наталья Ласкова.

Чакры или биополе?

Тема ауры не забылась вместе с философами, ее сформулировавшими. Все последователи восточных духовных практик прекрасно знают, как важно помнить о ней, ведь красивая здоровая аура – залог полноценной активной жизни. И хотя с их постулатами вряд ли когда-нибудь согласится наука, последователей подобных практик и учений с каждым годом становится все больше.

"В основном у людей аура либо дырявая, либо скукоженная от депрессии, от диссонанса внутреннего, дисгармонии, и опять же все изнутри. Когда человек выравнивается по божественной оси, восстанавливает все свои чакры… Что такое чакры?

Чакры (скажу коротко и ясно) – это шлюзы по-другому, шлюзы. Есть шлюзы, когда чуть-чуть открываются, и поток энергетический с тонкого тела, с другой реальности, с тонкого мира, мира элементарного, проходит поток в физическое тело", – утверждает специалист по восточным духовным практикам Элора Иванова.

Обмен энергией с внешним миром, с точки зрения последователей восточных религий и практик, – главная жизненно важная функция чакр и ауры. От этого напрямую зависит здоровье человека и качество его жизни. И именно через чакры осуществляется связь внутреннего мира человека с его тонким телом – аурой, или, как сказали бы сегодня, биополем.

Чтобы разобраться в том, что подразумевали древние восточные философы под этими понятиями и для чего они использовались на практике, обратимся к санскриту. В переводе с этого языка слово "чакра" обозначает "круг".

"Но что это за круг? Опять-таки в индийской традиции мы встречаем выражение "раши-чакра". Раши-чакра – буквально "колесо знаков", или "колесо чисел", то есть то же самое, что в греческом "зодиак". Значит, зодиак – это, по видимому, макрочакра, а человек – микрочакра.

Фото: arjunkarthaphotography.com

Поскольку для всех древних космогоний и учений о человеке – для них было свойственно соотносить, рассматривать по аналогии космос и человека. Космос – это макроантропос (антропос – это человек), а человек – это микрокосмос.

Я думаю, что вот основа, на которой формируется концепция этих самых чакр. Но прежде всего надо, конечно, сказать, что концепция чакр, макро- и микрокосма – это не научная концепция, поскольку, прежде всего, она донаучная.

Значит, эта концепция может быть либо философской, религиозно-философской, либо практической, возникшей из практических потребностей человека", – рассуждает заместитель заведующего кафедрой по научной работе философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова кандидат филологических наук Владимир Винокуров.

Хотя мы привыкли понятие энергетических центров человека – чакр – относить к восточным практикам, эти же идеи, правда, немного в другом виде, присутствуют и в европейской традиции. Одним из тех, кто считал человека микрокосмом и даже построил на этом свое учение, был знаменитый медик и алхимик Парацельс.

Он считал, что человек – это микрокосм, в котором отражаются все элементы макрокосма. Он создается Богом из вытяжки всего мира и несет в себе образ Творца. Тело человека тогда было принято делить на несколько энергетических центров, которые носили название первостихий мира – центр воздуха, огня, воды и земли. Высший же центр – квинтэссенция всего – дух.

"Ясно, что, когда речь идет о первостихиях мира, это не то, что мы называем теми же самыми словами в физическом мире. Это какая-то другая природа. И здесь мы обратимся к авторам, которые об этом писали. Парацельс, когда говорил, из чего же состоит тело человека, конечно, он работал в рамках средневекового христианства и вообще христианства – тело, душа, дух.

Дух – это божественное начало человека. Тело – очевидно, это физическое начало. С телом все нормально. Вот оно. Душа. Душа – это то, что соединяет одно с другим. И вот Парацельс говорил о том, что из вот этих первостихий (земли, воды, огня и воздуха) создано не само анатомическое тело человека или не сам физический корпус элементов, а он выделял некое текучее тело человека. То есть не то, что физически ощутимо, а то, что как бы все время циркулирует, изменяется", – утверждает Владимир Винокуров.

Аура и текучее тело

Таким образом, независимо друг от друга, в совершенно разных религиозных и философских традициях в разное время возникло убеждение, что, помимо нашего физического тела, существует что-то еще: поле, аура, текучее тело. Разница лишь в названии, а в самом человеке кроются некие энергетические шлюзы, которые соединяют невидимую оболочку с физической.

"Давайте с вами теперь эту концепцию применим просто к человеку, попытаемся, может, восстановить ход этих древних мыслителей: дух – душа – тело. За душой мы закрепляем четыре этих элемента. Или будем теперь говорить "круг земли", "круг воздуха", "круг воды" и "круг огня". Но у нас есть еще дух. Где мы с вами расположим чакру духа? Мы говорим: дух выше человека. Значит, чакра духа должна находиться где-то здесь", – говорит Владимир Винокуров.

Самое удивительное, что этот восточно-европейский подход к пониманию человеческой сущности использовали не только средневековые медики, но и наши современники. Необычная методика лечения и профилактики различных заболеваний родилась в середине XX века в США.

Американский психотерапевт Израэль Регарди связал концепцию чакр с ритуальной и психотерапевтической практикой. Результаты оказались удивительными: многие его пациенты утверждали, что практика обладает мощным терапевтическим эффектом, хотя она так и осталась непризнанной официальной наукой.

Для предания ей статуса научной теории не хватило экспериментальных данных, но и отзывов его пациентов было слишком много, чтобы просто махнуть на феномен рукой.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

"Регарди предлагает такой психотерапевтический ритуал с концепцией чакр. Начинается все с чакры духа. Представьте себе (это трудно сделать сразу), что у вас над головой находится эта чакра в форме круга, шара, и попытайтесь представить себе, что она светится либо горит мягким золотистым пламенем либо голубоватым.

Вместе с дыханием вы опускаете чакру духа до чакры, где у вас находится чакра воздуха, затем ниже в чакру огня и т.д. до чакры земли. И вместе со вдохом вы поднимаете ее и выводите опять на ее место. Это и есть циркуляция энергии по Регарди.

Это ни в коем случае не отменяет современную медицину. Но, как он говорит, и достаточно много у него протоколов, что это дает терапевтический эффект, это ускоряет заживление травм, скажем, послеоперационных и т. д.", – Владимир Винокуров.

Интересно, что во всех практиках идея циркуляции энергии и восстановление ауры носит не какой-то мистический характер, а напрямую связано с практическим применением. Состояние ауры отражает состояние здоровья человека. Та самая циркуляция жизненной энергии происходит бесперебойно, лишь когда аура цельная и здоровая.

"Ведь аура у земли тоже есть. Земля живая. Ее аура – это атмосфера. "Атмо" переводится "душа", "сфера". Мы находимся все под ее прикрытием, атмосферой. Люди даже многие об этом и не знают. И, когда ты выравниваешь свое тело, свою ауру, ты автоматически соединяешься с Великим Сущим, ты соединяешься с атмосферой, становишься всем. А для этого нужно отрегулировать, очистить свои внутренние каналы, которые будут поставлять поток жизненной энергии как раз через чакры, вихри, колеса. И восстановить ауру", – считает Элора Иванова.

Из религии в науку

Из религиозно-философской сферы в область науки идея существования неких полей физического тела человека перешла совсем недавно. Попытками их серьезного изучения занялись в середине прошлого века. Все началось с экстрасенсов, заявляющих, что они могут чувствовать биополе и даже способны определить точки, где оно пробито.

Биополем они называли совокупность физических и духовных полей человека. Тогда уже было понятно, что наше тело обладает рядом полей и излучений. Как минимум – тепловым излучением. Этот факт никем не оспаривался. Но тема неких тонких духовных тел, которые также считались частью биополя, и утверждение, что они могут иметь повреждения, ставились под большое сомнение.

В точках, где поле, по утверждению экстрасенсов, было повреждено, крылись источники различных болезней, которые они также якобы могли дистанционно лечить. После ряда экспериментов ученые пришли к выводу, что испытуемые действительно обладают повышенной чувствительностью, но не к какой-то мистической ауре, а к электрическому полю.

Фото: M24.ru

"Мы это проверяли самым простым образом. Мы даже провоцировали некоторые эксперименты. В свое время это было в 80–90-е годы. Знаю, что они повторялись и в 2000-х. Брали, например, кусок электростатически заряженной пластинки, например, либо ткани и помещали куда-то под одежду человека. И экстрасенсы так называемые – они, значит, находили этот участок. Другое дело, что трактовали мистически все по-разному в духе своих концепций.

Переместили мы этот кусочек электростатический – вместе с ним переместилось и внимание. То есть… Или наоборот, мы одевали костюм электростатически заряженный и вырезали на нем участки. Опять же, под одеждой все это было, то есть для исследователей оставалось неопознанным. И то же самое ряд людей мог чувствовать.

Что там только не было: пробой поля, кто-то пытался даже вывести какие-то диагнозы, иногда очень страшные. Но это как раз интерпретация. Это самая уязвимая часть данных методик. А сама констатация изменений – она, собственно, не представляется особенно сложной", – рассказывает заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ доктор медицинских наук Андрей Жиляев.

Большую часть феноменов восприятия биополя, или бесконтактного лечения, исследователи списывали именно на то, что экстрасенс чувствует электрический заряд или банальное тепло, которое выделяет каждый физический объект.

Считается, что опухоли обладают большей температурой, чем окружающие ее участки тела, поэтому люди, более чувствительные к температурным изменениям, действительно могли определить точку, где у пациента находилась опухоль.

И в этом не было ничего сверхъестественного. Но в ходе эксперимента были зафиксированы и такие случаи, которые ни физикам, ни физиологам, ни медикам так и не удалось объяснить с точки зрения известных на сегодняшний день научных данных.

Однажды к группе советских ученых, работавших над проблемой биополя, обратились из китайского посольства с просьбой провести эксперимент в лаборатории со специально приехавшим из Пекина мастером цигун. Цигун – это один из видов традиционной китайской медицины, который включает в себя возможность дистанционного лечения.

В этом случае воздействие доктора происходит именно на энергетическом уровне, уровне тонких тел, полей человека, которые ставили под сомнение серьезные ученые и которое по сей день не может быть зафиксировано какими-либо приборами.

Тема биополя открыта

Во время эксперимента пациент с нарушениями кровотока в ноге, доставленный из хирургического отделения Первого медицинского института, находился в отдельном отсеке. На его больную ногу был нацелен объектив инфракрасного динамического тепловизора, который позволял следить за динамикой кровотока во время сеанса цигун.

Ученые попросили мастера начинать и прекращать свое воздействие на больной участок тела пациента по команде. Поднятый вверх палец означал старт воздействия, опущенный вниз – его окончание. Эксперимент длился около получаса.

Его результаты шокировали даже самых убежденных скептиков. Когда ученые взялись проанализировать запись датчиков, они обнаружили, что каждый раз, когда мастер начинал по команде воздействовать на пациента, кровоток в пораженной части тела усиливался.

За время эксперимента кровообращение в ноге практически полностью восстановилось, и вскоре пациент был выписан со значительным улучшением, хотя еще за несколько дней до сеансов цигун хирурги были уверены в необходимости срочной операции. Такие случаи продолжают будоражить научное сообщество и не дают окончательно поставить крест на теме биополей, которые на сегодняшний день официальной наукой не признаются.

В XIX веке о них всерьез заявил Яков Наркевич Иодко – белорусский ученый-естествоиспытатель, изобретатель электрографии и беспроволочной передачи электрических сигналов. Его биография окутана дымкой мистики, в первую очередь в связи с тем, что он занимался вопросами, которые выходили за рамки понимания его современников.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

"Первый – это Яков Наркевич Иодко, который в 1880-е годы – незаслуженно забытый ученый, который получил блестящее образование в лучших университетах Европы и России как врач и как физик, он приехал навестить в родную Белоруссию в поместье родителей и пошел погулять.

Разговорился с крестьянином. А крестьянин ему говорит: "Барин, а вы знаете, я вот вижу, как люди светятся. Вы вот там желтый, а вот он оранжевый". Барин не счел крестьянина безумцем, а решил опытным путем доказать или опровергнуть вот это его утверждение.

И на пять лет практически он выпал из поля зрения научного мира, он занимался только этим вопросом. Он создал свое маленькое устройство очень простое, как и все гениальное. В это устройство можно было поместить палец или листочек (палец руки, палец ноги).

И что он делал? Значит, пропускался ток высокой частоты, и возникало свечение, то есть та самая аура. И что же сделал Яков Наркевич Иодко? В 1892 году он зарегистрировал свое открытие, название которому он дал электрография – способ изучения человеческого электричества.

Он осмелился утверждать, что человек – это электрическая машина или батарея, которая вырабатывает электричество и излучает его в окружающее пространство либо поглощает его, и что это электричество надо изучать, потому что это очень важный показатель состояния организма", – объясняет Наталья Ласкова.

Эффект Кирлиана

Сегодня тот факт, что тело человека способно вырабатывать электричество, уже никого не удивляет и признан всем научным сообществом. Но Иодко пошел дальше. В ходе своих многочисленных экспериментов он заметил разницу в электрографической картинке одинаковых участков тел больных и здоровых, утомленных и возбужденных, спящих и бодрствующих людей.

Уже тогда ученый понимал, что состояние полей действительно может рассказать очень многое о человеке и его здоровье. Об этом же говорил и знаменитый ученый и изобретатель Никола Тесла. Он сконструировал собственный прибор – трансформатор Тесла, который позволял продемонстрировать свечение электрического поля вокруг человеческого тела. Следующий шаг в сфере изучения полей человека сделали супруги Кирлиан в середине XX века.

"Семен Кирлиан ремонтировал приборчик, банальный УВЧ (прогревание при насморке, болезни ушей). И во включенный прибор УВЧ (ультравысокая частота, токи те самые) он случайно поместил свою руку и увидел ауру – свечение своей руки. Это его очень заинтересовало, и вместе с женой, Валентиной Кирлиан, они практически 20 лет это явление изучали", – рассказывает Ласкова.

Сегодня эффект Кирлиана широко используется для нахождения скрытых дефектов в металлах. Правда, научных доказательств, что этот способ можно использовать и для изучения полей человека, не существует. Но это не останавливает ученых от построения самых невероятных гипотез на основе эффекта Кирлиана. Одна из них – о так называемых лептонных полях человека.

"Эффект Кирлиана, наверное, уже не оспаривается. Я работал в ЦМИ, потом в Плехановке. И в Плехановке, в ищущей Плехановке, которая ищет какие-то новые истины, есть кафедра физики. Ею заведовал профессор Чернецкий. Я к нему пришел и радостно представился: "Я ваш ученик, вы мой учитель по физтеху".

Он очень обрадовался, что еще один физик в Плехановке нашелся: "Вы мне очень нужны. Вы заведуете кафедрой статистики?" "Да". "Вы должны мне помочь проводить эти исследования и оформлять грамотно статистически". Я ответил категорическим отказом.

Почему? Я боялся. Я боялся испортить свою репутацию. Ну что за бред? Какой-то доктор наук свихнулся и пошел искать какие-то поля. Моя репутация будет погублена среди серьезных физиков, серьезных ученых", – рассказывает физик, статистик, доктор экономических наук Борис Исаков.

Фото: ТАСС/Пахомова Л.

И все же гипотеза лептонного поля была сформулирована. Она основывается на идее обмена слабыми и сверхслабыми энергоинформационными сигналами и на данных квантовой статистической физики. Исследователи предположили, что тело человека является носителем физических полей, которые состоят из элементарных частиц – лептонов. Они образуют вокруг человека некий скафандр, или ту самую ауру, о которой говорили еще в древности.

"Оказывается, что квантовые оболочки – они укладываются. Для главного контура числа 1 – самая ближняя оболочка, она почти впритык укрывает человека в скафандр. Для главного числа n=2 – на некотором расстоянии соответствует более отдаленная и более сглаженная оболочка. И чем дальше от человека, тем в более сглаженные проходит округлости форма. И вот эти поля повышаются, и получается так, что каждый из нас, оказывается, как малая частица, содержит в себе всю Вселенную. Каждый из нас связан со Вселенной, только надо учиться это понимать и очень бережно и разумно к этому относиться", – говорит Борис Исаков.

Надо ли говорить, что эта гипотеза остается лишь гипотезой? За ней не стоит широкая доказательная база, а потому наукой она не рассматривается и, конечно же, не признается. Другие исследователи используют эффект Кирлиана для создания так называемых фотографий биополя человека.

Палец испытуемого помещают в мощное электромагнитное поле – и вуаля! Через несколько минут он получает фотографию своего биополя, с которой отправляется к специалисту за консультацией о моральном и порой даже физическом состоянии.

"Вы знаете, достаточно много общаясь с подобными явлениями в профессиональном поле, в поле исследования, мы проводили именно научный анализ результатов, и могу сказать, что да – многие из этих методик, если и даже будучи несовершенными, находятся на пути весьма интересном с позиции будущей помощи в диагностике лечения.

Однако здесь вернусь к тому же, о чем говорил: сложность не в регистрации явления, а в его интерпретации. Вот как раз этот нюанс представляет весьма сложную методологическую сложность. И как раз именно отсутствие этой единой методологической базы не позволяет сейчас считать эти методики полностью завершенными", – считает Андрей Жиляев.

Еще более категорично к подобным способам диагностики относятся представители духовных учений и практик, ведь индийские философы и йоги знают: аура способна менять свой цвет и форму в зависимости от состояния человека. А потому однозначных заключений по такой фотографии сделать просто нельзя.

"Мне кажется, это все какой-то бред, потому что аура меняет цвет каждую секунду. Вот сейчас меня сфотографируют, а она у меня будет зеленая или желтая. Если я сейчас буду в печальке сидеть, печалиться (я могу попечалиться, хотя давно этого не делала, иногда сама вызываю эмоцию: сейчас вспомню, какая я в печали была, о, пошло, пошло) – она будет у меня красного, бордового цвета. А потом: "Ой, надоело, не хочу. Хочу повеселиться!" – а она вот у меня розовая. Поэтому когда кого-то фотографируют – она определенного цвета, а потом она меняет структуру", – объясняет Элора Иванова.

Неоспоримая реальность

Если отвлечься от всех мистических и околонаучных аспектов и способов объяснения и регистрации человеческих, физических полей, то можно сделать следующее заключение: сегодня уже научно доказано и обосновано существование ряда физических полей, которые окружают тело человека.

Их можно измерять, анализировать, а информацию, полученную с их помощью, применять для диагностирования болезней. Единственное, что запрещает официальная наука – это называть эти поля биополями. Дело в том, что это определение слишком тесно связано с так и не обнаруженными энергетическими полями, о которых говорят мастера цигун и синонимично древнему понятию "аура".

Разрешенное в научном мире название – "физические поля и излучение биологического объекта". Среди них – только те поля, что на сегодняшний день регистрируются приборами и сложнейшей аппаратурой. По сути, научные данные не вступают в конфронтацию с верованиями восточных философов, но описывают только то, что способны объяснить с позиции физики, химии и физиологии. Пока.

"Поскольку жизнь в целом – это движение молекул, в конечном итоге движение атомов, то, естественно, как любое физическое явление, оно сопряжено с появлением тех или иных полей. В числе этих полей – электромагнитные прежде всего, в том числе и отдельно электрические, и отдельно магнитные.

Масса полей, которые существуют: температурные, гравитационные и другие поля, которые, действительно, – физическая природа их уже понятна во многом, но единственное, что эти поля у человека, как у любого другого биологического объекта, – они достаточно тесно переплетаются друг с другом, и существует некая совокупность вот этих вот полей. Ну и, соответственно, это является физической реальностью, которую сейчас не оспаривает, по-моему, никто", – говорит Андрей Жиляев.

В течение всей жизни мы нередко сталкиваемся с проявлениями полей нашего тела и их взаимодействием с окружающей средой. Просто не обращаем на это внимание. И еще чаще с нашими физическими полями имеет дело современная медицина.

"В качестве простого примера могу привести банальность. Например, физиотерапия, известная всем, – она, собственно, имеет право на существование, потому что есть некие поля, с которыми взаимодействуют поля приборов, например электрические поля. Все мы знаем электрофорез, все мы знаем всевозможные дарсонваль и т.д., то есть те механизмы, которые существуют в основе этих методик. Это, по сути, механизмы взаимодействия полей", – поясняет Жиляев.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сегодня уже ни один ученый не станет оспаривать тот факт, что мы, как всякий живой объект, производим различные излучения и волны. Но так было не всегда. В XIX веке и эта информация приравнивалась к научной ереси и не воспринималась ученым сообществом.

Дело в том, что тогда уловить и измерить эти излучения просто не представлялось возможным. Все изменилось, когда физики решили применить методы пассивного дистанционного зондирования к человеку. Перед ними стояла непростая задача: измерить сверхслабые поля и излучения нашего тела.

Раньше подобные методы применялись к исследованиям космоса. Эта аппаратура позволяла, не вмешиваясь в работу организма, получать данные от различных полей и делать диагностические выводы. Исследования в этой области ведутся и по сей день.

Не увидеть, не измерить

С каждым годом появляются все более чувствительные приборы, дающие все более подробную оценку состоянию наших физических полей. Подробное четкое измерение физических полей человека позволило бы диагностировать заболевания задолго до появления заметных симптомов. Ведь мы не замечаем болезнь на ранней стадии, потому что сначала в работе органа наблюдаются небольшие сбои.

Со временем они накапливаются и в итоге приводят к дисфункции. Более глубокое исследование полей и излучений человека позволило бы обнаружить проблему на самой ранней стадии, не говоря уже о том, что вполне вероятно, со временем обнаружатся и новые поля, которые сегодня наука не признает. Ведь еще совсем недавно ученые не могли объяснить элементарных феноменов, которые сегодня мало кого удивляют.

"В свое время, когда только появились первые ЭВМ, существовало такое поверье, что красивая женщина не может работать на ЭВМ – они давали сбой в работе. Это казалось совершенно мистическим совпадением, а потом выяснилось, что в тот период появился капрон, появились чулки, колготки, а машины не были защищены от статического электричества, и, таким образом, женщина, находясь рядом, даже вот такой малостью формировала некую наводку (красивая женщина, носившая, соответственно, эти материалы) и машина выходила со строя. То есть очень многие феномены, которые на первый взгляд кажутся мистическими и какими-то потусторонними, на самом деле имеют физическую природу, просто нам надо до ее осмысления дойти", – говорит Андрей Жиляев.

Воздействием же энергетических полей на человека, оказывается, можно объяснить и многие феномены, которые мы по сей день относим к разряду таинственных. Например, то ощущение благости, спокойствия, которые снисходят на человека в храме, можно объяснить с научной точки зрения.

"Эта благость, когда люди ходят, там, раз в год на эти Пасхи, постоять в церкви, и многие говорят о том, что они ощущают такую вот повышенную энергетику, им становится лучше. Ну, объяснять это можно, грубо говоря, и конструкционными особенностями – допустим, в православии – вот этих церквей: вот эти луковички, которые тоже создают это самое электромагнитное поле вокруг, так сказать, вокруг себя как объекта, используя именно магнитные поля и электрическое поле Земли и создавая некие комфортные условия. И второе – что они никогда не строились на разломах, а всегда строились на наиболее благоприятных, с точки зрения геоподосновы, местах. То есть человек всегда там себя чувствует лучше", – рассказывает Алексей Диашев.

Но и это еще не все. Оказывается, ритуал зажигания свечи также несет в себе не только сакральный смысл и психологический эффект, но и имеет под собой научное обоснование.

"Многим людям становится значительно легче, когда он пошел в церковь, зажег свечечку. Но ведь если сейчас переходить на язык физики: та же свеча – это воск, это диэлектрик. И если грамотные попы готовят на своих фабриках (свечных заводиках) в правильном соотношении, в правильном электрическом поле, когда воск затвердевает для получения восковой свечи, они получают так называемый электрет, обладающий вмороженным электрическим полем.

И при зажигании идет испускание электронов, и человек это ощущает, он получает благость, потому что идет процесс лечения практически. Только от профессионализма вот этих попов, имеющих свой свечной заводик, мы можем делать разные свечи. Но никто это сегодня не рассказывает", – утверждает Диашев.

В теме биополей, или, как их принято называть в научном мире, физических полей биологических объектов, на сегодняшний день все еще огромное количество необъяснимых фактов, тайн и загадок. Но это не останавливает исследователей от попыток понять и объяснить их с научной точки зрения. Вполне возможно, что через несколько десятков лет они будут вызывать у нас лишь улыбку. Так же, как истории о том, что ЭВМ не выдерживает присутствие красивых женщин.

"В период экстремальных нагрузок проводились измерения определенные, которые дали неожиданный результат. Оказалось, что за определенное время (примерно за полгода) до реальной смерти у человека регистрируется феномен рассогласования, как минимум, а чаще распада тех простых электрических, магнитных и прочих полей, которые регистрировались нами с позиции измерения психофизиологического состояния человека.

И это регистрировалось не просто часто, а практически постоянно. И это было тем, на что, конечно, было обращено внимание исследователей, но результат пока для нас такой, именно научный, он пока не может считаться окончательный. Это только наблюдение, которое заставило нас всерьез задуматься о том, что же происходит с человеком на самом деле", – говорит Алексей Диашев.

Фото: ТАСС/Cергей Бобылев

Пока никто из ученого мира не смог или не захотел подтвердить этих фактов. Скорее всего, для столь шокирующей информации требуется невероятно обширная доказательная база. Ученые же, исследующие эти феномены, опасаются говорить о них раньше времени и прослыть шарлатанами.

"Те, кто может относить себя к ученому, к научному миру, действительно, это все-таки люди, дорожащие самим научным подходом, то есть доказательностью. И поскольку, как вы сами сказали, пока что исчерпывающе, экспериментально, стандартно, технологически доказать многие явления оказывается невозможным, думаю, что по ряду просто банальных причин, привнесенных нашим неумением в постановке подобных экспериментов. И, соответственно, эти ученые молчат пока что, не будучи полностью убежденными в собственной правоте", – рассказывает Андрей Жиляев.

Дело будущего

Еще одна загадка, которую мечтают разгадать самые отчаянные исследователи, – это энергоинформационное поле. Некоторые ученые считают, что, помимо известных сегодня человечеству физических полей, мы должны иметь некое информационное поле, на котором записана вся информация, которой мы обладаем. Более того, существуют гипотезы, что сама планета окружена таким полем.

"У нас есть мощная энергопередающая, информационно-передающая среда – это водяной пар. Он существует как оболочка вокруг Земли на протяжении всего периода, видимо, существования человечества. А то, что воду можно программировать то, что она переносит тот или иной информационный потенциал, – это без сомнений. Можно гипотетически предположить, что, наверное, даже саама по себе водяная оболочка может служить тем самым материальным прообразом энергоинформационного поля", – говорит Андрей Жиляев.

Подтверждением этой гипотезы могло бы объяснить многочисленные факты передачи информации на расстоянии, телепатии или внезапного озарения, когда к человеку поступает информация как будто бы извне. Информация, которой он, по логике вещей, никак не может обладать. Сегодня мы объясняем такие случаи обостренной интуицией.

"Мы с вами сейчас сидим, обмениваемся информацией. То есть мы с вами в видимом диапазоне. Друг друга видим? Видим. Между собой мы акустическими волнами обмениваемся? Обмениваемся. Но при этом, грубо говоря, наш с вами мозг работает с повышенной интенсивностью. Амплитуда возрастет.

При определенной чувствительности (когда хороший музыкальный слух – никого не пугает), то есть люди более чувствительные, когда они чувствуют, грубо говоря, что думает объект напротив, понимаете. И на фоне вот этих взаимодействий иногда вы видите человека и понимаете, что он вам неприятен. Изначально. Хотя он вам даже ничего не сказал. И на морду симпатичный. Но он вам неприятен.

Ну бывает же так. То есть, по сути говоря, можно сказать, что вы считали. Можно сказать, что, грубо говоря, вы не попали в тот диапазон взаимоотношений в электрическом поле. Я изменяю, вы изменяете, вот две волны сошлись, чувствуете, что-то вам дискомфортно. И ушли. Такое же присутствует везде", – объясняет Алексей Диашев.

На сегодняшний день большинство исследователей сходятся в одном: изучение известных и еще неизвестных науке полей человека – дело будущего. Современная медицина использует целый арсенал диагностических систем, которые помогают определить состояние того или иного органа без хирургического вмешательства.

Но это только начало. Многие ученые верят, что в будущем именно благодаря исследованию полей человека мы не только сможем определять большинство болезней на самых ранних стадиях, но и, возможно, получим ключ к пониманию друг друга и окружающего нас мира на совершенно новом, психоэнергетическом уровне.