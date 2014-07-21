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Авиа и аэропорты

21 июля 2014, 16:09

Задержанный рейс компании Nordwind вылетел из "Домодедово"

задержки рейсов авиа и аэропорты Роман Бобылев Nordwind

Задержанный рейс авиакомпании Nordwind вылетел из Домодедово

Пассажиры рейса авиакомпании Nordwind, вылет которого в Доминикану был задержан на сутки, вылетели из Домодедово в 15.52 21 июля. Об этом сообщили M24.ru в справочной службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что самолет должен был взлететь в 15.00.

Напомним, рейс в в Пунта Кану должен был отправиться 20 июля в 5.00. Однако после прохождения регистрации, таможенного и паспортного контроля пассажирам объявили о задержке вылета по техническим причинам на неопределенное время. Всех желающих отвезли в гостиницу на юге Москвы. Пассажиры, застрявшие в московском аэропорту, - клиенты двух крупнейших российских турфирм Pegas и Tez Tour.

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Как объяснил M24.ru генеральный директор Клуба защиты прав туристов Роман Бобылев, поскольку задержка вылета произошла по вине авиакомпании, то в этом случае туроператор ответственности не несет.

"Если бы во время вынужденного нахождения на территории аэропорта пассажирам не были бы оказаны необходимые услуги: обеспечение едой, напитками, предоставление средств связи, тогда имело бы смысл обратиться за компенсацией к авиакомпании и туроператору. Но в этой конкретной ситуации все права пассажиров были соблюдены", - отметил он.

Однако, по словам эксперта, туроператоры, как правило, возмещают своим клиентам потерянное время отдыха. Например, туристу могут предоставить дополнительные услуги на территории отеля. "Это может быть размещение повышенного класса, иногда предлагают VIP-трансфер в аэропорт и обратно", - уточнил Бобылев.

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