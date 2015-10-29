Россельхознадзор задержал в Подмосковье полторы тысячи кроликов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Россельхознадзор задержал в Подмосковье партию из 1,4 тысячи кроликов. Их везли в столицу с французского предприятия HYCOLE, сообщает пресс-служба ведомства.

У Россельхознадзора возникли претензии к ветеринарным сертификатам, кроме того, бланки были заполнены на иностранном языке.

Кроликов отправили на карантин, а против грузополучателя возбудило административное дело.

Накануне Россельхознадзор запретил ввозить на территорию России животных и мясо из Грузии.

Причиной запрета стали вспышки африканской чумы свиней и ящура на территории Грузии. Отмечается, что рыба и морепродукты под запрет не попадают.

В конце сентября Россельхознадзор запретил ввоз в Россию рыбной продукции польских компаний. Такое решение было принято из-за отказа Варшавы от инспекции рыбо-перерабатывающих предприятий страны.