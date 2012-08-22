СК опровергает факт задержания Бойко-Великого

ИТАР-ТАСС

Следственное управление СК по Московской области опровергает сведения о задержании владельца агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, проходящего по уголовному делу о хищении земель в Рузском районе области.

"Распространенная Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России информация по данному уголовному делу не была согласована со следствием, в чьем производстве находится уголовное дело, в связи с чем является неактуальной и не соответствует действительности в части задержания обвиняемых, а также роли в раскрытии данного преступления", - говорится в сообщении областного Следственного комитета.

В связи с этим ведомство поясняет, что в производстве ГСУ СК по Московской области действительно находится уголовное дело, возбужденное в 2006 году по факту хищения мошенническим путем земельного участка площадью 3566 гектаров.

2 октября 2008 года ранее избранная мера пресечения обвиняемому Бойко-Великому изменена на залог в размере 50 миллионов рублей, а 6 октября предприниматель был освобожден из-под стражи. Повторно Василий Бойко Великий в рамках расследуемого уголовного дела не задерживался, отметили в ведомстве.

В июле 2012 года Бойко-Великому и другим фигурантам уголовного дела было предъявлено очередное обвинение.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее поступила информация, что в Подмосковье по подозрению в захвате земель был задержан предприниматель и владелец агрохолдинга "Русское молоко" Василий Бойко-Великий.