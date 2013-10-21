Форма поиска по сайту

21 октября 2013, 09:02

Происшествия

Участница ДТП разбила огнетушителем полицейскую машину

Фото: ИТАР-ТАСС

Правоохранители задержали женщину, которая после ДТП разбила огнетушителем полицейскую машину, а затем принялась пинать ногами машину "скорой помощи". Инцидент произошел накануне днем в районе дома номер 1 по улице Земляной вал.

Как сообщили М24.ru в пресс-службе столичного главка МВД, лейтенант полиции на служебном авто остановился в центре Москвы для оказания помощи и передачи информации о дорожной аварии с участием автомобилей Toyota и Mazda.

Водитель Mazda проявила агрессию. Женщина вытащила из салона авто огнетушитель и начала бить стекла в служебном автомобиле.

После составления административного протокола нарушительницу госпитализировали в психиатрическую больницу.

задержания авария чп психические больные

