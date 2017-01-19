Задержанного в Барселоне россиянина подозревают в компьютерном мошенничестве

Фото: ТАСС/Владимир Яцина

США обвиняют задержанного в Барселоне россиянина Станислава Лисова в преступном сговоре для совершения компьютерного мошенничества, сообщает ТАСС.

По информации Национальной судебной коллегии Испании, 13 января было принято решение отправить его под арест без права освобождения под залог. Сейчас рассматривается вопрос об его экстрадиции в США.

Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что Москва внимательно отслеживает ситуацию. Сейчас россиянин находится в следственном изоляторе в Барселоне.

Лисову оказывается вся необходимая консульская поддержка. Кроме того, ему предоставлен бесплатный госзащитник.

Станислава Лисова задерживали шесть человек в штатском на территории парковки аэропорта Барселоны. У него забрали всю технику, изъяли документы, телефоны, ноутбук, планшет, а затем отвезли в участок.

