17 мая 2013, 18:43

Происшествия

В Москве в ходе рейда "Нелегальный мигрант" задержаны 344 человека

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские совместно с сотрудниками УФМС провели рейд "Нелегальный мигрант", в ходе которого были задержаны 344 человека.

Задержанные – в основном граждане республик Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, а также других государств ближнего зарубежья.

В результате проверки в отношении 66 человек составлены материалы, которые будут переданы в УФМС для принятия решения о привлечении граждан к административной ответственности.

Кроме того, ранее суд постановил выдворить 9 иностранных граждан за пределы страны.

Ранее сегодня сообщалось о том, что на западе Москвы были задержаны 152 гастарбайтера. Приезжие незаконно проживали в бытовках, занимались торговлей продуктами питания и приемом металлолома.

задержания рейды нелегальные мигранты проверки

