Фото: Cieran Fahey/AP/ТАСС

По делу о трагедии в Ницце задержаны еще три человека. Таким образом, общее количество задержанных достигло пяти человек, сообщает iTele.

Днем ранее в Ницце были арестованы два человека. Среди них – бывшая жена террориста-одиночки, с которой тот недавно развелся.

Никаких сведений про остальных задержанных пока нет.

Ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс подтвердил информацию о том, что атаку в Ницце устроил Мохамед Лауэеж Булель.

По словам прокурора, были обнаружены водительское удостоверение террориста и банковская карта на его имя. Установлено, что террорист был отцом двух детей и состоял в браке.

14 июля во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. Вечером неизвестный на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей, любовавшихся салютом со знаменитой Английской набережной в Ницце. Водитель был застрелен полицией.

Водитель грузовика, въехавший в толпу людей в Ницце в четверг вечером, опознан как Мохаммед Ляуэж Булель. Нападавший – 31-летний выходец из Туниса, проживавший в Ницце. Он работал водителем в службе доставки. Как отмечает издание, у Булеля есть трехлетний ребенок. Полиция уже провела обыск в доме устроившего атаку водителя. В данный момент стражи порядка опрашивают родственников Булеля.

Глава Министерства внутренних дел Франции Бернар Казнев заявил, что при нападении на людей в Ницце погибли 84 человека. Среди них более десяти – дети. Также сообщается об одной погибшей и одной раненой россиянках.