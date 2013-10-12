Арсенал старинного оружия обнаружен у москвича

Арсенал старинного оружия обнаружили у москвича

Полицейские обнаружили у москвича целый арсенал старинного оружия. Сначала на Киевском вокзале задержали проводника, перевозившего сверток с пистолетом за 3 тысячи долларов. Оружие оказалось старинным. Это был огнестрельный пистолет "Вальтер" и 300 патронов к нему. Вместе с проводником поезда "Кишинев-Москва" также задержали покупателя оружия - 40-летнего москвича.

После допроса мужчина добровольно сдал полицейским хранящийся у себя дома арсенал из огнестрельного и холодного оружия.

Теперь следствию предстоит выяснить какую историческую и музейную ценность представляют собой изъятые образцы.