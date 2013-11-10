"Мурка" и "пасечник": жаргон сотрудников полиции

Фото: ИТАР-ТАСС

10 ноября сотрудники полиции в России отмечают свой профессиональный праздник – День работника органов внутренних дел.

Как в любой профессии, у блюстителей порядка есть свои специальные термины и жаргонные слова, далеко не всегда понятные простым жителям. Сетевое издание M24.ru к празднику проводит небольшой ликбез, после которого понимать столичных полицейских, возможно, вам станет немного проще.

Кухня – семейные разборки или скандалы, на которые по звонку бдительной соседки выезжает наряд. "Выехали по звонку, оказалась "кухня".

Клин – какой-то факт в деле, позволяющий его развалить. "Проверка нашла в деле "клин", подозреваемого отпустили". Поговорка "клин клином вышибают" тут, по понятным соображениям, не работает.

Николай Николаевич – наружное наблюдение (НН). По незнанию можно принять за действующего сотрудника полиции, приставленного наблюдать за подозреваемым. "Выставите "Николая Николаевича" у дома грабителя".

Старший брат – Управление собственной безопасности МВД, подпортившее жизнь немалому числу нечистых на руку блюстителей закона. Бытует мнение, что УСБ следит всегда и за всеми полицейскими. "Старший Брат" с проверкой приезжал".

Глаза – то же самое, что и "Николай Николаевич", - наружное наблюдение. Услышав от оперативника "поставьте глаза на пару дней", не стоит думать, что речь идет о протезах.

Вязать – заниматься не своей работой или чужими обязанностями в неслужебное время. Не стоит путать с задержанием преступника – в этом значении почти вышло из употребления. "Лейтенант в обед вязать пошел".

Мурка – удостоверение сотрудника МУРа. "Показал ему "мурку", и тот сразу открыл дверь".

Пасечник – оперативник, наблюдающий за подозреваемым (или "пасущий" его). Возможно, полиция намеренно не употребляет слово "пастух" из уважения к подозреваемым. "Трое "пасечников" у квартиры террориста засекли сообщника".

Вести по шапке – преследовать машину подозреваемого в оперативном автомобиле. Наглядная иллюстрация пословицы "На воре и шапка горит". "Втроем "вели по шапке" "авторитета", нашли его конспиративное жилье".

Рентген – "засвеченный" агент, находящийся под прикрытием. Видимо, таким людям часто требовался рентген – преступники не очень-то любят, когда в их рядах есть "пятая колонна". "Рентген" от "солнцевских" приехал".

Косметика – химическая ловушка, которая при попытке открыть кассу или мешок с деньгами выбрасывает облако краски, помечающее злодея. "Поставьте "косметику" на кассу".

Тазики-кастрюльки – синонимы - баня, кухня или ограбление хозяйственного: так называют мелкую кражу. "Задержали рецидивиста за "тазики-кастрюльки".

Зарядить – снабдить оперативника или агента, идущего на переговоры с преступниками, звукозаписывающей аппаратурой. "Зарядили" человека на разговор с их главарем". Слово используется и в быту - любители домино во дворе дома обычно "заряжают" деньгами товарища перед походом в магазин.

Работать по территории – фраза, значительно облегчающая жизнь нетрудолюбивого полицейского. Как правило, означает "заниматься своими делами в служебное время". "Пойду поработаю по территории".

Потап – прослушивающее телефон устройство, или "жучок" (от ПТП – прослушивание телефонных переговоров). "Установить "Потапа" в квартире".

Доброе утро – немного циничное обозначение ограбления туристов на отдыхе с утра. Незнающим может показаться, что в курортных городах очень вежливые полицейские, говорящие друг другу "очередное "доброе утро" едва ли не каждый день.

Корь – пожалуй, самое хитрое обозначение убийства, замаскированного под болезнь или несчастный случай. Фраза на месте случившегося - "и у этого "корь".

Стоит отметить, что часто сотрудники правоохранительных органов перенимают "блатной" язык – жаргон заключенных.

Например, можно услышать от выходящего из отделения подозреваемого, что он "сыграл на рояле" (речь идет о дактилоскопии).

Или слово "портянка", обозначающее телеграмму, принятую по факсу, у заключенных обозначает справку об освобождении. Конечно, никто не относится к ней пренебрежительно – такое название документ получил из-за сходного с портянкой размера.

Сергей Блохин