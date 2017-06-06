Полиция задержала мужчину, подозреваемого в причастности к теракту в Лондоне

Фото: AP/Sang Tan

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в причастности к теракту в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на Скотленд-Ярд.

27-летний мужчина был арестован в районе Баркинг. В понедельник, 5 июня, лондонская полиция освободила всех задержанных (12 человек) в рамках расследования. На данный момент под стражей находится только один человек.

Ранее полиция назвала имена исполнителей теракта на мосту в Лондоне. Террористами были 30-летний Рашид Редван и 27-летний Хурам Батт. Личность третьего причастного устанавливается.