05 ноября 2015, 14:02

Происшествия

Уволенная сотрудница фирмы пыталась пройти на рабочее место с ножом

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Сотрудники полиции задержали женщину, которая с ножом в руках пыталась прорваться на бывшее место работы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел вечером 4 ноября. Бывшая сотрудница ООО "Эльдорадо Трейдинг" в состоянии алкогольного опьянения с оружием в руках и угрозами в адрес бывших коллег пыталась пройти в здание экс-работодателя.

По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Причины увольнения женщины пока неизвестны.

