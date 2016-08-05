Форма поиска по сайту

05 августа 2016, 13:05

Происшествия

Задержан угрожавший взорвать газ в квартире мужчина

Фото: YAY/ТАСС

Полицейские задержали на северо-востоке столицы мужчину, угрожавшего взорвать газ в своей квартире, сообщает Агентство "Москва".

Безработный 58-летний москвич, проживающий на улице Менжинского, позвонил в "04" и заявил, что собирается взорвать газ. Эвакуацию проводить не стали, а на место отправилась полиция.

Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы задержали дебошира, причем во время доставки в ОМВД он выражался нецензурной бранью. На нарушителя составили протокол о хулиганстве.

задержания взрывы газа чп хулиганства

