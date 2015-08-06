В парке Крылатские Холмы пройдет состязание "Красочный Бууум"

Фото предоставлено пресс-службой

9 августа в парке Крылатские Холмы состоится "Красочный Бууум". Это спортивное соревнование, которое будет сопровождаться элементами шоу.

В ходе праздника состоится забег на пять километров по парку. Спортсмены будут осыпаны красками.

На финише забега атлетов встретят салютом, под который они смогут отпраздновать победу.

Ожидается, что в состязании примут участие более двух тысяч человек.

Принять участие в празднике можно всей семьей. Единственное правило: возраст участников должен превышать 14 лет. Результаты не измеряются, а значит, бежать смогут как опытные спортсмены, так и новички, для которых "Красочный бууум" станет первым забегом.

Мероприятие начнется в 12.00.