Полторы тысячи Дедов Морозов пробегут по ВДНХ

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Благотворительный забег Дедов Морозов пройдет на ВДНХ 20 декабря. Как сообщает пресс-служба Выставочного центра, собранные деньги пойдут на лекарства, специальное питание и новогодние подарки для подопечных фонда помощи хосписам "Вера".

Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться на сайте проекта Fun runs до 15 декабря и получить на выбор костюм Деда Мороза, Зайца или Снежинки. Помимо наряда, в базовый пакет также входит чип-датчик, отслеживающий, на каком участке дистанции находится бегун.

Участникам предлагается пробежать одну из двух дистанций на 5 или 10 километров. Победители получат медали и дипломы. Ожидается, что в забеге примут участие 1500 человек. Старт забега назначен на 11 часов с площади Промышленности.

На дистанции также будут работать фотографы и операторы. Все фото и видео разместят на сайте организаторов. Забег будет транслироваться онлайн на портале afisha.ru.

Стоимость регистрации 800–900 рублей, корпоративный билет на 5 человек – 10 000 рублей, а на 10 человек – 15 000 рублей.

Для тех, кто не хочет бежать, организаторы придумали специальный статус "Ленивого Деда Мороза". Можно сделать пожертвование через сайт проекта и получить на почту специальную электронную медаль.

Напомним, впервые благотворительный забег Дедов Морозов прошел в столице в прошлом году. В нем приняли участие более 500 человек. Тогда участники бежали от Андреевской набережной до Воробьевской.

Организаторами также выступали благотворительный фонд помощи хосписам "Вера" и беговой проект Fun runs.