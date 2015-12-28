В Подмосковье произошел взрыв в ювелирном магазине

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В ювелирном магазине в Каширской районе Московской области произошел взрыв, передает Агентство "Москва" со ссылкой на региональный главк МВД.

"В 15:30, по предварительным данным, в одном из ювелирных магазинов в Каширском районе Подмосковья произошел хлопок, в результате чего пострадали два человека. Обстоятельства произошедшего выясняются", – сообщил источник в ведомстве.

В экстренных службах заявили, что причиной ЧП могло послужить скопление газа в помещении. В одной из комнат находилось два отопительных газовых баллона, один из которых мог оказаться некачественным.

Напомним, 20 декабря в Волгограде произошел взрыв бытового газа в одной из квартир девятиэтажного дома. Обрушилась внешняя стена здания со 2 по 9 этажи и произошел пожар на площади около 30 квадратных метров.

К настоящему времени обнаружены тела четырех человек, судьба еще одного остается неизвестной. С места взрыва в больницы Волгограда были госпитализированы 12 человек.